Những 'lần đầu tiên' lịch sử bầu cử giữa kỳ Mỹ

Theo CNN, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào nửa sau nhiệm kỳ hai, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa sẽ chào đón một nhóm nhà lập pháp mới đắc cử có lý lịch đa dạng ở cấp tiểu bang lẫn liên bang.

Thống đốc

Nữ thống đốc da đen đầu tiên: Bà Keisha Lance Bottoms đã thiết lập ba cột mốc lịch sử: Nữ thống đốc da đen đầu tiên của bang Georgia, nữ thống đốc đầu tiên của bang Georgia và nữ thống đốc da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Chính sách của bà tập trung vào mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế Medicaid, giảm thuế cho chủ nhà và tăng ngân sách giáo dục. Bà Bottoms từng giữ chức thị trưởng Atlanta từ năm 2018-2022, nằm trong danh sách được cựu Tổng thống Joe Biden cân nhắc làm ứng viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020.

Thống đốc Florida da đen đầu tiên: Ông Byron Donalds vận động tranh cử dựa trên cải cách thuế, quy định về trung tâm dữ liệu và ủng hộ chương trình nghị sự của ông Trump tại một bang ngày càng nghiêng về đảng Cộng hòa. Ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ tổng thống ngay từ đầu cuộc đua.

Thống đốc Texas gốc Latin đầu tiên: Bà Gina Hinojosa đã đánh bại Thống đốc đảng Cộng hòa Greg Abbott, người nắm giữ vị trí gần 12 năm. Bà Hinojosa sẽ là đảng viên Dân chủ đầu tiên được bầu làm thống đốc kể từ bà Ann Richards năm 1990.

Nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên: Bà Deb Haaland làm nên lịch sử ở bang New Mexico. Trong chính quyền Biden, bà Haaland là nữ Bộ trưởng Nội các người Mỹ bản địa đầu tiên. Một số nhân vật nổi bật của đảng Dân chủ - gồm Thống đốc bang Illinois JB Pritzker, cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg và Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker - đã đến New Mexico vận động tranh cử cho bà Haaland, làm dấy lên tin đồn bà có thể tranh cử tổng thống năm 2028.

Các ông bà Keisha Lance Bottoms, Byron Donalds, Gina Hinojosa, Deb Haaland, Amy Acton, Xavier Becerra, Marsha Blackburn, David Crowley, Aaron Ford (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Reuters.

Nữ thống đốc Ohio đầu tiên được bầu: Bà Amy Acton là đảng viên Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc bang Ohio kể từ năm 2006, và là nữ ứng viên đầu tiên trúng cử. Bà Acton đề xuất cắt giảm thuế bất động sản nhắm vào người thu nhập trung bình và cao tuổi, cùng với lệnh cấm xây dựng trung tâm dữ liệu trừ khi doanh nghiệp tự trang trải chi phí điện nước.

Thống đốc California đầu tiên gốc Mỹ Latin được bầu: Chiến thắng của ông Xavier Becerra duy trì sự kiểm soát của đảng Dân chủ tại bang lớn nhất nước Mỹ.

Nữ thống đốc Tennessee đầu tiên: Là người ủng hộ nhiệt thành ông Trump và luôn sát cánh cùng chương trình nghị sự của tổng thống trong các chiến dịch tranh cử, bà Marsha Blackburn sẽ rời ghế Thượng nghị sĩ để đảm nhiệm chức vụ mới sau nhiều thập kỷ phục vụ tại Quốc hội.

Thống đốc Wisconsin da đen đầu tiên: Thống đốc đảng Dân chủ Tony Evers quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, ủng hộ thành công ông David Crowley trong bầu cử sơ bộ.

Thống đốc Nevada da đen đầu tiên: Trong vai trò tổng chưởng lý, ông Aaron Ford nhiều lần kiện chính quyền Trump, chống các động thái về thuế quan, tài trợ liên bang và một loạt vấn đề khác. Ông Ford sẽ giữ chức thống đốc trong cuộc bầu cử tiếp theo. Một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của Nevada là việc Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đưa Nevada lên vị trí thứ 2 trong lịch trình bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2028.

Thượng viện

Thượng nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên: Chiến thắng của ông Abdul El-Sayed đánh dấu khoảnh khắc quan trọng cho cánh tiến bộ của Đảng Dân chủ tại bang chiến trường Michigan.

Nữ thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên: Từng giữ chức phó thống đốc Minnesota trước khi tranh cử Thượng viện, bà Peggy Flanagan thuộc cánh tiến bộ của đảng Dân chủ và được Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren ủng hộ. Bà Flanagan phản đối mạnh mẽ việc thực thi luật nhập cư của chính quyền Trump ở Minnesota và tuyên bố sẽ “xóa sổ ICE”.

Các ông bà Abdul El-Sayed, Peggy Flanagan, Chris Pappas, Annie Andrews (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ nam công khai đồng tính đầu tiên: Ông Chris Pappas tranh cử tại bang New Hampshire. Điều này đồng nghĩa đảng Dân chủ sẽ giữ vững một ghế quan trọng, tại một tiểu bang trước đây đảng Cộng hòa coi là “chiến thắng dễ dàng”.

Nữ thượng nghị sĩ đầu tiên của Nam Carolina: Bà Annie Andrews đánh bại Thượng nghị sĩ được bổ nhiệm Darline Graham và giành lại ghế mà đảng Cộng hòa nắm giữ gần ba thập kỷ. Bà Andrews có tư tưởng ôn hòa, tuyên bố quan tâm đến khả năng chi trả và chất lượng cuộc sống của cử tri.

Các ông bà Melat Kiros, Adam Hamawy, Claire Valdez, Jeremy Moss, Denise Powell (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: Reuters/Nebraska Examiner/Jeremy Moss/Adam Hamawy/Light Rocket.

Hạ viện

Nữ nghị sĩ da đen đầu tiên tại Colorado: Bà Melat Kiros - thuộc đảng Dân chủ, 29 tuổi - sẽ gia nhập hội Gen Z tại Quốc hội Mỹ với tư cách là một trong những thành viên đương nhiệm trẻ nhất tại Hạ viện.

Nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên tại New Jersey: Ông Adam Hamawy thuộc cánh tiến bộ của đảng Dân chủ, ủng hộ chương trình Medicare cho toàn dân, cũng như xóa nợ y tế và nợ vay sinh viên.

Nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên tại New York: Kết quả có lợi cho bà Claire Valdez củng cố thêm sức mạnh cho cánh tiến bộ của đảng Dân chủ, với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng một phần nhờ vào sự nổi tiếng của Thị trưởng thành phố Zohran Mamdani, người ủng hộ bà Valdez.

Nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên tại Michigan: Ông Jeremy Moss từng là thượng nghị sĩ bang trước khi chiến thắng. Ông sẽ ngồi vào chiếc ghế do bà Haley Stevens bỏ trống, người từ chức để tranh cử vào Thượng viện Mỹ nhưng thất bại trong vòng bầu cử sơ bộ.

Nghị sĩ gốc Latin đầu tiên tại Nebraska: Bà Denise Powell cũng là đảng viên Dân chủ đầu tiên sau một thập niên đại diện cho khu vực bầu cử số 2 của Nebraska.