Những lầm tưởng khiến người mua bảo hiểm nhân thọ dễ mất quyền lợi

Khi thực tế không như kỳ vọng

Từng tham gia bảo hiểm nhân thọ với mong muốn tạo dựng một khoản dự phòng tài chính cho bản thân và gia đình, chị Phạm Thị Mùi (xã Ứng Thiên, Hà Nội) cho rằng đây là giải pháp vừa bảo vệ sức khỏe, vừa giúp tích lũy tiền trong dài hạn. Theo suy nghĩ ban đầu, nếu trong suốt thời gian tham gia không xảy ra rủi ro cần bảo hiểm, số tiền đã đóng vẫn sẽ được hoàn lại khi kết thúc hợp đồng, thậm chí có thêm một khoản lãi.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc hợp đồng, chị Mùi mới nhận ra không phải toàn bộ số phí đóng định kỳ đều được tích lũy. Một điểm khác khiến chị từng hiểu chưa đầy đủ là phạm vi chi trả của bảo hiểm sức khỏe đi kèm. Chị cho rằng, chỉ cần sở hữu thẻ bảo hiểm là có thể được thanh toán chi phí mỗi khi đi khám, chữa bệnh. Thực tế, quyền lợi nội trú và ngoại trú có điều kiện chi trả riêng.

Theo chị Trần Thị Vân Anh – Trưởng phòng Kinh doanh khu vực Hà Nội (Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam), một trong những lầm tưởng phổ biến là khách hàng cho rằng, nếu tham gia bảo hiểm mà không sử dụng đến thì sau này sẽ nhận lại đầy đủ số tiền đã đóng, kèm lãi.

"Trong một hợp đồng bảo hiểm có thể có phần phí dành cho sản phẩm chính và phần phí dành cho các sản phẩm bổ trợ. Chẳng hạn, với gói bảo hiểm có tổng phí 20 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng dành cho sản phẩm chính và 5 triệu đồng dành cho sản phẩm bổ trợ, thì phần phí bổ trợ không có giá trị tích lũy. Đây là khoản phí để khách hàng được bảo vệ trước những rủi ro theo quyền lợi đã lựa chọn, chứ không phải khoản tiền gửi tiết kiệm", chị Vân Anh giải thích.

Một lầm tưởng khác là cứ mua bảo hiểm sức khỏe thì mọi chi phí khám, chữa bệnh đều được thanh toán. Theo chị Vân Anh, bảo hiểm sức khỏe thường có các quyền lợi nội trú và ngoại trú. Nếu khách hàng chỉ tham gia quyền lợi nội trú, việc khám bệnh thông thường sẽ không đương nhiên được chi trả. Điều kiện thanh toán khi nằm viện cũng phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng sản phẩm, chẳng hạn thời gian nằm viện tối thiểu có thể là 12, 18 hoặc 24 giờ.

Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng chỉ cần đóng phí bảo hiểm trong 10-15 năm là có thể dừng đóng và tiếp tục được bảo vệ đến hết đời. Trên thực tế, với một số sản phẩm, khi khách hàng ngừng đóng phí, hợp đồng vẫn có thể duy trì hiệu lực trong một khoảng thời gian nhờ giá trị tài khoản tích lũy. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiếp tục khấu trừ các khoản phí quản lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro và những chi phí liên quan theo quy định.

Chị Trần Thị Vân Anh trong một lần đi tư vấn và ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với khách hàng. Ảnh: NVCC

Bỏ qua điều khoản loại trừ, nguy cơ mất quyền lợi

Không chỉ hiểu sai về cơ chế tích lũy hay phạm vi bảo vệ, việc không đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng cũng là nguyên nhân khiến người tham gia bảo hiểm có thể gặp bất lợi khi yêu cầu chi trả. Theo chị Vân Anh, khách hàng thường quan tâm nhiều đến phần quyền lợi được nhận mà ít chú ý đến danh mục loại trừ bảo hiểm. Trong khi đó, đây lại là nội dung quan trọng, quy định những trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm chi trả.

Một nội dung khác dễ bị bỏ qua là thời gian chờ đối với một số quyền lợi, đặc biệt là quyền lợi bệnh hiểm nghèo. “Nếu bệnh được phát hiện trong thời gian chờ, khách hàng có thể không được giải quyết quyền lợi tương ứng. Một số sản phẩm còn quy định điều kiện về thời gian sống sau khi được chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, chẳng hạn phải vượt qua 14 ngày mới đáp ứng điều kiện chi trả. Những quy định này phụ thuộc vào từng sản phẩm và cần được người mua kiểm tra cụ thể trong hợp đồng”, chị Vân Anh cho biết.

Đáng chú ý, việc kê khai không đầy đủ tiền sử bệnh lý, tình trạng sức khỏe khi tham gia bảo hiểm cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo chị Vân Anh, nếu doanh nghiệp phát hiện thông tin sức khỏe không được kê khai đầy đủ, hợp đồng có thể bị xem xét lại quyền lợi, áp dụng điều khoản loại trừ đối với tình trạng bệnh liên quan hoặc thậm chí bị hủy bỏ nếu có căn cứ xác định khách hàng vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực theo quy định.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khách hàng dù đã đóng phí đầy đủ nhưng vẫn có thể bị từ chối chi trả. Ngoài các trường hợp thuộc danh mục loại trừ hoặc chưa đáp ứng thời gian chờ, hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi không đầy đủ chứng từ cũng có thể khiến quá trình xử lý bị kéo dài. Nếu khách hàng không bổ sung được những tài liệu cần thiết theo yêu cầu hợp lệ của doanh nghiệp, quyền lợi bảo hiểm có thể không được giải quyết.

Từ thực tế tư vấn, chị Vân Anh cho rằng, chất lượng tư vấn có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hiểu và duy trì hợp đồng của khách hàng. Không loại trừ trường hợp một số tư vấn viên quá chú trọng việc ký hợp đồng, đạt chỉ tiêu doanh số mà chưa giải thích đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và các trường hợp loại trừ.

Đối với những khách hàng phát hiện nội dung hợp đồng không đúng với thông tin được tư vấn ban đầu, cần chủ động rà soát ngay sau khi nhận bộ hợp đồng. Theo đó, thời gian cân nhắc 21 ngày kể từ ngày nhận hợp đồng là khoảng thời gian quan trọng để khách hàng kiểm tra lại quyền lợi, thông tin kê khai sức khỏe và các điều khoản đã thỏa thuận. Nếu phát hiện nội dung không phù hợp, khách hàng có thể thực hiện quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng trong thời gian này theo điều kiện áp dụng của sản phẩm.