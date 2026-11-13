Những lá thư thời chiến kể chuyện ở Hội sách Côn Đảo

Phối cảnh Hội sách Côn Đảo 2026. Ảnh: BTC.

Hội sách Côn Đảo 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, hướng đến kết nối hoạt động đọc sách với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Với thông điệp “Giữ ký ức - Gieo tri thức - Lan tỏa giá trị”, hội sách năm nay tập trung giới thiệu tư liệu về lịch sử đấu tranh cách mạng tại Côn Đảo, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày và phát triển văn hóa đọc.

6 không gian triển lãm về lịch sử Côn Đảo

Điểm nhấn của sự kiện là 6 không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề, trong đó có khu vực giới thiệu sách và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; không gian về các nhân vật lịch sử gắn với Côn Đảo, kết hợp trải nghiệm hình ảnh số hóa qua mã QR.

Ban tổ chức cũng giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật, thư tay, nhật ký và bút tích của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ từng bị giam giữ, đấu tranh và hy sinh tại đây. Bên cạnh đó là không gian “Côn Đảo xanh - Phát triển bền vững”, khu vực văn hóa đọc dành cho thiếu nhi và nơi giới thiệu các xuất bản phẩm tiêu biểu.

Tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam của Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng được giới thiệu tại Hội sách Côn Đảo. Ảnh: BTC.

Một điểm đáng chú ý là tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam (NXB Chính trị quốc gia Sự thật), do Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn, được chọn làm nguồn cảm hứng chủ đạo cho việc xây dựng không gian và nội dung hội sách.

Những bức thư của người lính trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được đặt trong mối liên hệ với ký ức đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo.

Tối 19/11, Nhà hát Kịch TP.HCM dàn dựng chương trình biểu diễn chuyển thể tác phẩm văn học mang tên “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải. Chương trình khai thác câu chuyện từ những lá thư thời chiến, tư liệu lịch sử và ký ức về các thế hệ chiến sĩ từng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.

Triển khai thư viện số và Thư viện Người

Trong khuôn khổ hội sách, ban tổ chức sẽ ra mắt Tủ sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, trao tặng tủ sách lý luận chính trị cho Đặc khu Côn Đảo và tủ sách, học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong.

Đáng chú ý, giai đoạn 1 của Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”, kết nối với hệ thống Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, sẽ được triển khai. Dự án hướng đến số hóa các ấn phẩm, tư liệu về Côn Đảo, phục vụ bạn đọc tại địa phương và chia sẻ dữ liệu trực tuyến đến các trường học, thư viện trên địa bàn thành phố.

Phối cảnh Hội sách Côn Đảo 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” sắp diễn ra từ ngày 19 đến 22/11. Ảnh: BTC.

Ngày 20/11, chương trình Thư viện Người với chủ đề “Những cuốn sách sống về lòng yêu nước” sẽ diễn ra tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo. Tại đây, học sinh và người trẻ có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện trực tiếp từ các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Ngoài ra, hội sách còn tổ chức các hoạt động “Tiết đọc sách” dành cho học sinh với những chủ đề như “Thư gửi tương lai”, “Cùng em đọc sách” và “Ước mơ của em”.

Trước đó, ngày 19/11, lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo sẽ được tổ chức tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914.