Những lá thư thời chiến được trưng bày và trải nghiệm tại di tích Hỏa Lò
Nếu 6 câu chuyện đầu tiên khắc họa những nhân vật có tên tuổi trong lịch sử cách mạng, thì “Thư viện thư tình” mở rộng không gian cảm xúc đến những người từng viết thư trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nhà văn Đặng Vương Hưng đã đóng góp khoảng 200 lá thư tình được tuyển chọn từ bộ sách "Những lá thư thời chiến Việt Nam", đưa vào phần trải nghiệm tương tác của trưng bày.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-la-thu-thoi-chien-duoc-trung-bay-va-trai-nghiem-tai-di-tich-hoa-lo-246261120120035296.htm