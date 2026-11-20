Sáng 20/11, Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, kết hợp tôn vinh Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp tri ân những người lái đò thầm lặng mà còn là nơi khẳng định sợi dây gắn kết bền chặt giữa truyền thống hiếu học, bản sắc văn hóa của một ngôi trường giàu bề dày lịch sử.