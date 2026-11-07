Những lá đơn tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ xã Tây Phương

Gác lại công việc, tình nguyện lên đường

Sinh ra và lớn lên tại xã Tây Phương, địa phương có nhiều làng nghề truyền thống phát triển, thanh niên nơi đây có không ít cơ hội lập thân, lập nghiệp ngay sau khi rời ghế nhà trường. Người nối nghiệp gia đình, người tìm kiếm công việc có thu nhập ổn định, người lựa chọn tự lập từ sớm. Thế nhưng, nhiều người trẻ vẫn sẵn sàng tạm gác công việc, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các ban ngành đoàn thể chụp ảnh kỷ niệm cùng 3 thanh niên viết đơn xin lên đường nhập ngũ năm 2027. Ảnh: Công Phương

Chàng trai Đặng Quang Khải, sinh năm 2008, ở thôn Bình Phú, xã Tây Phương là một trong những thanh niên như vậy. Sau khi tốt nghiệp THPT, Khải phụ giúp bố mẹ bán quán phở của gia đình. Công việc tuy vất vả nhưng đem lại thu nhập ổn định, giúp em sớm làm quen với cuộc sống lao động và có những dự định riêng cho tương lai.

Khi mùa tuyển quân năm 2027 đến gần, Khải quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với chàng trai trẻ, đây không phải quyết định nhất thời mà là lựa chọn xuất phát từ mong muốn được trải nghiệm, thử thách và rèn luyện bản thân trong môi trường mới.

“Nhà em bán quán phở, nên em đã quen với việc vất vả, thức khuya dậy sớm. Em tự tin rằng bản thân sẽ nhanh chóng thích nghi và vượt qua mọi bỡ ngỡ ban đầu”, Khải chia sẻ.

Đặng Quang Khải chia sẻ về câu chuyện viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Công Phương

Quyết định của Khải nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Bố mẹ và người thân không chỉ động viên tinh thần mà còn tạo điều kiện để em yên tâm thực hiện nguyện vọng.

Với Khải, thời gian trong quân ngũ là khoảng thời gian để rèn luyện ý chí, tính kỷ luật, tác phong và tinh thần trách nhiệm. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang quý giá khi em trở về, tiếp tục phát triển công việc và xây dựng tương lai.

Cũng lựa chọn tạm gác công việc và nguồn thu nhập ổn định để tình nguyện nhập ngũ, Nguyễn Đức Duy, ở thôn Yên, xã Tây Phương nhìn nhận quyết định của mình bằng sự chín chắn. Từng có thời gian đi làm bên ngoài từ sớm, Duy hiểu rằng bước vào quân đội đồng nghĩa với việc phải thay đổi nhịp sống, thích nghi với chế độ sinh hoạt nghiêm túc và kỷ luật.

“Thời gian trong quân ngũ sẽ cho em thêm nhiều trải nghiệm quý giá và em tin sẽ mang lại lợi ích lớn cho tương lai sau này”, Duy chia sẻ. Và cho rằng, đây chính là cơ hội để tuổi trẻ được thử sức, vượt qua giới hạn của bản thân và trưởng thành hơn sau những trải nghiệm thực tế.

Khát vọng trưởng thành từ màu áo lính

Nếu Đặng Quang Khải mong muốn được tôi luyện bản lĩnh qua môi trường quân đội, thì Nguyễn Đức Duy lại có thêm nguồn cảm hứng từ những câu chuyện của thế hệ đi trước.

Nguyễn Đức Duy chia sẻ về câu chuyện viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Công Phương

Trong gia đình Duy không có người trực tiếp theo đuổi binh nghiệp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những câu chuyện người cha, người bác kể về năm tháng quân ngũ gian lao mà hào hùng đã sớm hun đúc trong em hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ. Qua lời kể của những người thân, Duy hiểu rằng quân đội không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn giúp mỗi người nâng cao ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và vốn sống.

Bởi vậy, khi nhận được thông báo khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027, Duy chủ động sắp xếp công việc cá nhân, có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định. Em mong muốn đủ điều kiện sức khỏe để chính thức được đứng trong hàng ngũ quân đội, đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho đất nước.

Những lá đơn tình nguyện của Khải, Duy cũng như nhiều thanh niên khác cho thấy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Tây Phương. Trong lựa chọn của mỗi người có những suy nghĩ, hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung là mong muốn được vào môi trường quân ngũ, trưởng thành hơn và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Phương, Trung tá Nguyễn Tô Duy cho biết, địa phương có nhiều thôn làng nghề, thanh niên sau khi hoàn thành bậc học phổ thông thường có việc làm và thu nhập ổn định ngay tại quê hương. Đây là một trong những yếu tố đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, vận động công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, trang fanpage chính thức của xã. Đồng thời, chỉ đạo các thôn thành lập, duy trì các trang mạng xã hội để thông tin về công tác tuyển quân. Đối với thanh niên làm nghề tại các làng nghề, lực lượng quân sự và lực lượng cơ sở trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích, giúp công dân và thân nhân hiểu rõ hơn về trách nhiệm đối với Tổ quốc.

“Đến thời điểm hiện tại, đã có 26 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây là kết quả sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, cùng sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực và tinh thần trách nhiệm cao của các công dân trong độ tuổi nhập ngũ”, Trung tá Nguyễn Tô Duy nhấn mạnh.