Những lá đơn tình nguyện nơi xã đảo

Nằm cách biệt giữa ngã ba sông Hồng, nhịp sống thường ngày của người dân xã đảo Minh Châu vốn gắn liền với sự bình yên của vùng quê sông nước. Thế nhưng, hướng tới mùa tuyển quân năm 2027, tinh thần sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ địa phương đã thể hiện rõ nét ngay từ bước rà soát, khám sơ tuyển tại cơ sở.

Những lá đơn viết tay với nét chữ mộc mạc ghi rõ nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang là minh chứng cho sự chủ động của lớp thanh niên trẻ. Thay vì chờ đợi lệnh điều động, nhiều bạn trẻ vừa rời ghế nhà trường đã tự giác viết đơn xin nhập ngũ, xem môi trường quân đội là cơ hội để rèn luyện tính kỷ luật và trưởng thành.

Là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện đợt này, anh Nguyễn Danh Lộc (sinh năm 2008, trú tại Thôn Chu Chàng, xã Minh Châu) chia sẻ: "Trong đợt tuyển quân này, tôi đã quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi thấy mình cần tiếp bước truyền thống của cha ông, cùng với sự động viên của gia đình và chính quyền, tôi mong muốn trở thành một người chiến sĩ được cống hiến cho đất nước".

Những thanh niên xã Minh Châu viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh: PV

Với Lộc cùng 4 thanh niên khác tự nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này, quyết định lên đường không xuất phát từ phong trào nhất thời, mà là sự đồng lòng của những người bạn cùng trang lứa trước ngưỡng cửa tuổi 18.

Dù mỗi người có một hoàn cảnh và dự định riêng, nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ: chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, chọn kỷ luật quân ngũ làm dấu mốc cho sự tự lập. Với các bạn trẻ Minh Châu, màu xanh áo lính không chỉ là trách nhiệm pháp lý của công dân đến tuổi trưởng thành, mà còn là niềm tự hào được tiếp bước truyền thống cha ông, sẵn sàng rèn luyện tác phong chính quy để xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, phục vụ quê hương, đất nước.

Sự đồng lòng của những thanh niên tuổi 18 tạo khí thế sôi nổi cho công tác tuyển quân năm 2027 tại xã Minh Châu. Ảnh: PV

Theo ghi nhận từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Châu, tinh thần tự giác của các công dân trẻ đã tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn xã. Địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 12 lá đơn tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang năm 2027, trong đó có 5 lá đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự và 7 lá đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Đánh giá về công tác tiếp nhận đơn tình nguyện mùa tuyển quân năm nay, đồng chí Giang Văn Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Châu cho biết, số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện đã tăng và vượt chỉ tiêu đề ra.

"Nhiều thanh niên đã chủ động không đợi gọi tên mà trực tiếp viết đơn xin gia nhập lực lượng vũ trang ngay từ những ngày đầu khởi động mùa tuyển quân. Các bạn trẻ đều nhận thức rõ về môi trường quân đội là nơi rèn giũa bản lĩnh kỷ luật, sẵn sàng gác lại việc riêng để cống hiến sức mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc", đồng chí Khiêm nhấn mạnh.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Minh Châu tổ chức gặp gỡ, động viên giúp các thanh niên vững vàng tư tưởng trước vòng khám tuyển tiếp theo. Ảnh: PV

Cùng với tinh thần xung phong viết đơn, trong đợt khám sơ tuyển sức khỏe cấp cơ sở vừa hoàn thành, 100% công dân trong diện gọi khám tại xã Minh Châu đã chấp hành nghiêm túc lệnh điều động về thời gian, địa điểm và tác phong. Công tác lập, rà soát hồ sơ nguồn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng cho vòng khám tuyển sức khỏe tuyến trên. Mười hai lá đơn tình nguyện được gửi đi là lời khẳng định mộc mạc về trách nhiệm công dân của tuổi trẻ Thủ đô, sẵn sàng tiếp bước truyền thống cha anh dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.