Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ - Nối dài mạch nguồn truyền thống yêu nước

Những lá đơn giản dị nhưng chứa đựng nhiệt huyết, lý tưởng và khát vọng, lan tỏa nét đẹp trong cộng đồng.

Em Phạm Thế Vĩnh (sinh năm 2007, người Hrê xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Từ nơi đầu sóng

Cha mất khi đang vươn khơi bám biển, một mình mẹ tần tảo, bươn chải nuôi ba anh em khôn lớn. Thấu hiểu những vất vả của mẹ, em Huỳnh Trần Quốc Hiếu (sinh năm 2008, thôn Phổ An, xã biển An Phú) sớm ý thức trách nhiệm của bản thân đối với gia đình. Học hết trung học cơ sở, Hiếu xin làm thuê tại cảng cá Tịnh Kỳ để kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ giúp mẹ nuôi em trai ăn học. Dù thuộc diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do có anh trai đang phục vụ trong quân đội nhưng Hiếu đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với em, được khoác lên mình màu áo lính, tiếp bước anh trai và góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc là niềm mong ước lớn.

Chia sẻ về quyết định của mình, em Hiếu cho biết, cuối năm nay, anh trai em sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương và có thể phụ giúp chăm sóc mẹ. Vì vậy, em mong muốn được tiếp bước anh, để thực hiện được lí tưởng của tuổi trẻ trong môi trường mới. Đây là cơ hội em rèn luyện bản thân để trưởng thành hơn; đồng thời thực hiện trách nhiệm của người trẻ đối với quê hương, đất nước. “Mẹ em luôn ủng hộ quyết định này. Đó là động lực để em cố gắng, phấn đấu nếu trúng tuyển trong đợt tuyển quân sắp tới”.

Với đặc thù là xã ven biển, phần lớn thanh niên ở An Phú lớn lên đều nối nghiệp cha ông vươn khơi bám biển. Một bộ phận khác đi làm ăn xa khiến công tác quản lý nguồn và vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng thôn Phổ An Trần Văn Phát cho biết, để bảo đảm chỉ tiêu sơ tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2027, Ban nhân dân thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời trực tiếp đến từng gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để phổ biến các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. “Thanh niên vùng biển thường xuyên vươn khơi dài ngày nên công tác tuyên truyền phải được thực hiện sớm. Chúng tôi vận động các gia đình có con em đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chủ động sắp xếp lịch đi biển, trở về địa phương đúng thời gian để tham gia khám tuyển. Rất vui vì qua tuyên truyền, vận động, số thanh niên được gọi đi khám sức khỏe trong thôn vượt chỉ tiêu; đồng thời có 6 em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Ban nhân dân thôn Phổ An, xã An Phú thăm hỏi gia đình em Huỳnh Trần Quốc Hiếu (sinh năm 2008), người đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Cùng với công tác tuyên truyền, mùa tuyển quân năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức “Ngày hội viết đơn tình nguyện nhập ngũ”, tạo diễn đàn để thanh niên, gia đình tìm hiểu về môi trường quân ngũ, quyền lợi và trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại ngày hội, các thanh niên được giao lưu, tọa đàm với những chiến sĩ đang tại ngũ, tìm hiểu về chế độ, chính sách đối với quân nhân và thân nhân; qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá Bùi Thanh Hoàng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã An Phú cho biết, đây là hoạt động mới được tổ chức tại địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Qua ngày hội không chỉ thu hút 59 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mà tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Sau chương trình, nhiều thanh niên tiếp tục chủ động liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã để tìm hiểu, đề nghị hướng dẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đến quê hương Đội du kích Ba Tơ anh hùng

Tại thôn Tài Năng (xã miền núi Ba Tơ), em Phạm Thế Vĩnh (sinh năm 2007, người Hrê) sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em Vĩnh chia sẻ, em mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự, rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, học tập tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống.

“Gia đình ủng hộ quyết định của em và luôn động viên em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi lên đường nhập ngũ. Qua tìm hiểu, em biết Ba Tơ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử và ra đời Đội Du kích Ba Tơ. Sinh ra, lớn lên trên quê hương anh hùng, em mong muốn được góp sức trẻ, tiếp nối truyền thống cha anh, thực hiện trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc” - em Vĩnh chia sẻ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Tơ thăm hỏi, động viên gia đình ông Phan Trọng Lĩnh, ở thôn Tài Năng có con trai viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn nhưng người dân Ba Tơ luôn tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Đội du kích Ba Tơ anh hùng. Tinh thần ấy được các thế hệ tiếp nối, thể hiện qua ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc động viên con em thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ông Phan Trọng Lĩnh (ở thôn Tài Năng) cho biết, gia đình ông có một người con trai duy nhất đã đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông luôn động viên con lên đường nhập ngũ để được rèn luyện về thể chất, đạo đức, tác phong trong môi trường quân đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, con sẽ trưởng thành hơn, có thêm hành trang để trở thành người có ích cho xã hội, tiếp bước truyền thống của cha ông và những người đi trước.

Theo Đại úy Phạm Văn Chung, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Tơ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương luôn đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nhiều thanh niên không chỉ chấp hành tốt mà còn chủ động viết đơn tình nguyện thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Năm 2027, xã Ba Tơ có 17 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Không chỉ hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, Ba Tơ còn là địa phương có nguồn thanh niên có chất lượng, sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị khi có yêu cầu.