Những lá đơn tình nguyện... nhập ngũ!

Từ giảng đường Đại học Huế, Nguyễn Mậu Tâm Tâm (SN 2006) ở tổ dân phố (TDP) 9 Bắc Lý gửi đơn tự nguyện tham gia NVQS cho Ban CHQS phường.

Trong thư, Tâm Tâm viết: “Mặc dù tôi đã theo học đại học năm thứ hai ở Huế, nhưng nhận thấy trách nhiệm với truyền thống gia đình, quê hương, đất nước, tôi kính mong Hội đồng NVQS phường xem xét cho tôi tham gia Quân đội trong đợt tuyển quân sắp tới”.

Bố mất năm 2015, Nguyễn Mậu Tâm Tâm cùng em gái sống trong tình yêu thương của mẹ. Năm 2024, Tâm Tâm hoàn thành xong chương trình THPT rồi thi đậu vào Khoa Du lịch, Trường Du lịch-Đại học Huế. Hai năm ở giảng đường đại học đủ để Tâm Tâm nhận thức rõ trách nhiệm của một thanh niên đối với đất nước và môi trường Quân đội chính là nơi giúp mình rèn luyện, tu dưỡng bản thân toàn diện hơn.

Nguyễn Mậu Tâm Tâm quyết định viết đơn tự nguyện đi bộ đội. “Trong quân ngũ, nếu có cơ hội, được Quân đội tạo điều kiện, tôi vẫn sẽ cố gắng học tiếp đại học”, Nguyễn Mậu Tâm Tâm cho biết.

Nguyễn Mậu Tâm Tâm và Trần Đức Anh đến nộp đơn tình nguyện tại Ban CHQS phường Đồng Thuận - Ảnh: T.L

Trần Đức Anh (SN 2006), con trai thứ ba trong một gia đình gồm 4 người con ở TDP 9 Bắc Lý. Học xong THPT, Đức Anh ở nhà giúp bố mẹ tại doanh nghiệp xây dựng do bố làm giám đốc. Được bố mẹ định hướng vào Quân đội, Trần Đức Anh nhất trí ngay không chút đắn đo khi viết đơn tự nguyện tham gia NVQS.

“Quân đội là điều kiện và môi trường tốt nhất giúp bản thân học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, cống hiến sức trẻ góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả đối với thế hệ thanh niên Việt Nam như chúng tôi”, Trần Đức Anh viết trong đơn tự nguyện của mình.

Trong đơn tự nguyện tham gia NVQS, Đặng Anh Vinh (SN 2006), ở TDP 9 Bắc Lý chia sẻ: “Tôi nhận thức rằng, là đoàn viên, thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình thì phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu được nhập ngũ vào Quân đội, tôi xin hứa: Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội; thực hiện đúng, đủ mọi quy định của đơn vị; không làm điều gì ảnh hưởng đến Quân đội, đơn vị, địa phương nơi đóng quân, gia đình và địa phương nơi cư trú”.

Đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự của em Trần Đức Anh - Ảnh: T.L

Sau khi tốt nghiệp THPT, Phan Hoàng Hiếu (SN 2005) ở TDP 4 Bắc Lý được gia đình cho vào TP. Hồ Chí Minh học nghề sửa chữa điện lạnh. Học xong, Phan Hoàng Hiếu dự định “lập thân, lập nghiệp” tại miền Nam. Khi nghe quê nhà đang kêu gọi lực lượng thanh niên trong độ tuổi đăng ký khám tuyển NVQS năm 2027, Phan Hoàng Hiếu trở về quê nhờ bố đưa đến Ban CHQS phường Đồng Thuận làm thủ tục viết đơn tự nguyện tham gia NVQS.

Ông Phan Xuân Hùng, bố của Phan Hoàng Hiếu chia sẻ: “Tôi nguyên là bộ đội Biên phòng về hưu. Trong gia đình, hai bên nội, ngoại có rất nhiều người tham gia Quân đội. Khi biết ý định Phan Hoàng Hiếu muốn nhập ngũ, tôi và gia đình nhất trí ngay, động viên và nhanh chóng đưa cháu đến Ban CHQS phường đăng ký”.

Em Phan Hoàng Hiếu - Ảnh: T.L

Năm 2026, phường Đồng Thuận có 31 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó gồm 24 chỉ tiêu Quân đội và 7 chỉ tiêu Công an; có 18 thanh niên ưu tú viết đơn tự nguyện tham gia NVQS. Trong diện khám tuyển NVQS năm 2027, toàn phường có 272 thanh niên đủ điều kiện tham gia. Đến thời điểm giữa tháng 10/2026, Ban CHQS phường tiếp nhận được 19 đơn tự nguyện tham gia NVQS.

“Tiếp bước truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước, ngày càng có nhiều thanh niên ưu tú trên địa bàn phường viết đơn tự nguyện tham gia NVQS. Thông qua nội dung đơn tự nguyện cho thấy, thế hệ thanh niên đã xác định rõ tinh thần, trách nhiệm của mình đối với quê hương, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc, Quân đội, Nhân dân cần, từ đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS, Quân đội sẽ tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để rèn luyện, học tập, trở thành người lính bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng để có thể cống hiến lâu dài cho Quân đội hoặc khi hoàn thành NVQS trở về địa phương sẽ là người có ích cho gia đình, xã hội”, thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đồng Thuận chia sẻ.