Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI lùi 1,2% xuống 5.937,66 điểm. Áp lực bán tháo tập trung vào cổ phiếu "gã khổng lồ" Samsung Electronics với mức giảm hơn 4%.

Những kỳ vọng về đầu tư AI gây áp lực lên chứng khoán châu Á. Ảnh: THX/TTXVN

Dù Samsung vừa báo cáo lợi nhuận hoạt động quý III tăng vọt 783% và đạt mức kỷ lục 107.400 tỷ won (khoảng 80,5 tỷ USD), kết quả này vẫn không đạt kỳ vọng của giới phân tích. Diễn biến này cho thấy thị trường đang đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe đối với nhóm cổ phiếu AI.

Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản bứt phá 1,1% lên 64.659,47 điểm nhờ lực cầu tích cực ở các mã bán dẫn như Kioxia và Advantest. Các sàn giao dịch tại Sydney (Australia), Singapore, Manila (Philippines) và Mumbai (Ấn Độ) cũng đa phần đi lên.

Tại Trung Quốc, sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,6% xuống 22.958,65 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) mất 0,8% xuống 3.651,43 điểm.

Tâm lý phòng thủ lan rộng sau khi Phố Wall chứng kiến đà lao dốc của Alphabet (công ty mẹ của Google) do mảng quảng cáo suy yếu, bất chấp các báo cáo khả quan từ Microsoft và Oracle. Định giá cổ phiếu công nghệ càng chịu thêm sức ép khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất neo cao để tiếp tục chống lạm phát. Cùng lúc đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's lên tiếng cảnh báo môi trường chi phí vay đắt đỏ hiện tại sẽ tạo áp lực tái cấp vốn khổng lồ cho các doanh nghiệp công nghệ mang khối nợ lớn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số VN - Index giảm 11,04 điểm (0,62%) xuống 1.755,61 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 3,25 điểm (1,25%) xuống 256,61 điểm.