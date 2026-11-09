Những kỳ vọng tại Hội thảo khoa học quốc tế 'Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới'

Sáng 9/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Báo Đại đoàn kết, Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới".

Quang cảnh hội trường lớn tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, Hội thảo có chủ đề rộng và đây là dịp để nhìn lại những vấn đề đã đặt ra, những việc đã làm được, những khó khăn còn tồn tại và những cơ hội mới đang mở ra.

Hội thảo lần này có 96 báo cáo khoa học, trong đó có 42 báo cáo của các đối tác nước ngoài. Tỉnh kỳ vọng Hội thảo có thể trả lời ba câu hỏi lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế của Cao Bằng.

Ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng và ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng dự Hội thảo.

Thứ nhất, làm thế nào để Cao Bằng trở thành điểm kết nối hiệu quả trên các hành lang kinh tế đã được quy hoạch, đồng thời từng bước mở rộng kết nối tới các trung tâm kinh tế phía Tây Trung Quốc, Trung Á và xa hơn? Cần ưu tiên những điều kiện gì để thu hút nguồn hàng, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của cửa khẩu?

Thứ hai, làm thế nào để phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối và dịch vụ ngay tại Cao Bằng; để doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã và người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xuyên biên giới?

Thứ ba, những mô hình hợp tác nào giữa chính quyền, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp có thể triển khai trong thực tế, nhất là các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, kết nối thị trường và đào tạo nguồn nhân lực?

Ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc Hội thảo.

"Tôi mong các nhà khoa học đưa ra những đánh giá độc lập, kể cả ý kiến phản biện thẳng thắn; mong các doanh nghiệp nói rõ điều kiện nào khiến quý vị quyết định đầu tư, mở tuyến vận tải hoặc phát triển dịch vụ tại Cao Bằng. Và tôi mong Hội thảo hôm nay không kết thúc khi các tham luận được trình bày xong", ông Lê Hải Hòa nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, tỉnh sẽ tiếp nhận, phân loại các kiến nghị, giao cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện. Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh phải được xem xét, giải quyết; những vấn đề cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế sẽ được tiếp tục trao đổi, thúc đẩy.

Tỉnh mong muốn cùng Trường Đại học Thương mại, thành phố Bách Sắc và các đối tác duy trì cơ chế hợp tác thường xuyên, hướng tới tổ chức ít nhất một sự kiện quốc tế hằng năm về kinh tế, thương mại, đầu tư hoặc các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ông Lê Hải Hòa thông tin thêm, tại phiên kết thúc Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng sẽ có bài phát biểu quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, trước hết là các tuyến giao thông kết nối Cao Bằng với cửa khẩu quốc tế, các trung tâm kinh tế trong nước và mạng lưới giao thương quốc tế. Đây là quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo Báo Đại đoàn kết tham quan các gian hàng tại Hội thảo.

Về phía UBND tỉnh đã xác định trách nhiệm tập trung tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, hạ tầng cửa khẩu, logistics và môi trường đầu tư để các tuyến kết nối khi hoàn thành có thể phát huy hiệu quả kinh tế.

Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới" diễn ra trong buổi sáng 9/11, gồm các phiên thảo luận chuyên đề cùng phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.