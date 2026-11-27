Vào tháng 8, hai tập đoàn dược phẩm Merck và Moderna đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vắc xin ung thư mRNA cá nhân hóa mang tên intismeran. Thử nghiệm cho thấy vắc xin ung thư cá nhân hóa, khi kết hợp với liệu pháp miễn dịch, có thể giảm nguy cơ tái phát hoặc tử vong ở bệnh nhân ung thư hắc tố.

Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên loại vắc xin ung thư phát triển trên nền tảng công nghệ mRNA, mang đến kỳ vọng mới có thể áp dụng trong điều trị nhiều loại ung thư khác.

Thế giới nỗ lực trong cuộc chiến chống ung thư. Ảnh minh hoạ: AI

Cũng trong tháng 8, tại Nhật Bản, liệu pháp virus chữa ung thư thực quản đầu tiên thế giới được bán giá 9,3 triệu yên (khoảng 1,5 tỉ đồng) cho liệu trình 3 liều tiêm.

Dòng virus biến đổi gene trở thành phương pháp điều trị ung thư đầy triển vọng, khi Nhật Bản chính thức thương mại hóa liệu pháp virus tiêu u điều trị ung thư thực quản đầu tiên trên thế giới. Thuốc cũng được chỉ định kết hợp với phương pháp xạ trị, tiêm trực tiếp vào khu vực có khối u bằng kỹ thuật nội soi qua đường miệng.

Tại Nga, vào tháng 11, nước này bắt đầu ứng dụng lâm sàng vắc xin Oncopept kích hoạt hệ miễn dịch chống tế bào ung thư. Khác với các loại vắc xin sử dụng công thức chung, vắc xin được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân dựa trên đặc điểm di truyền của khối u, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tấn công các tế bào ung thư.

Trung Quốc năm nay cũng công bố chiến lược điều trị ung thư hoàn toàn mới, có khả năng buộc tế bào ung thư để lộ những dấu hiệu nhận diện đặc trưng, giúp hệ miễn dịch phát hiện và tấn công, tiêu diệt.

Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp mới hoạt động giống như một loại vắc xin được tiêm trực tiếp vào khối u. Phương pháp này giúp phá vỡ lớp bảo vệ của tế bào ung thư, đồng thời tạo ra những dấu hiệu giống virus trên bề mặt khối u, giúp hệ miễn dịch dễ dàng nhận biết và tiêu diệt chúng. Phương pháp này được ghi nhận đặc biệt có tiềm năng trong điều trị ung thư đại trực tràng, dạ dày và gan.

Sau nhiều thập kỷ nỗ lực không ngừng trong cuộc chiến chống ung thư, nhiều quốc gia đang bước vào giai đoạn thử nghiệm đầy triển vọng mới, nhờ những bước tiến về công nghệ mRNA, giải trình tự gen và trí tuệ nhân tạo.

Từ vắc xin cá thể hóa, liệu pháp miễn dịch thế hệ mới cho đến sự hỗ trợ mạnh mẽ từ trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học, y học hiện đại đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu biến ung thư thành căn bệnh có thể kiểm soát lâu dài, thậm chí có thể chữa khỏi hoàn toàn ở một số trường hợp.

Công nghệ mRNA giờ đây đã cho phép các nhà nghiên cứu tiếp cận theo cách khác. Mẫu khối u của từng bệnh nhân được phân tích gene để tìm những đột biến đặc trưng. Vắc xin mRNA giờ đây đã cung cấp bằng chứng quan trọng cho thấy một hướng điều trị sau nhiều lần thất bại và đến nay đã có thể thực sự phát huy hiệu quả ở người bệnh.

Sau nhiều thập kỷ với không ít kỳ vọng và thất bại, nỗ lực phát triển vắc xin chống ung thư đang tiến đến một cột mốc mới, mở thêm triển vọng thay đổi hoàn toàn cục diện y học hiện đại.

Trong khi đó, thuốc điều trị bệnh ung thư cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể khi ngày càng nhiều hoạt chất mới tập trung vào đúng cơ chế sinh học của khối u, thay vì tác động tràn lan như trước. Sự song hành giữa vắc xin điều trị và các dòng thuốc thế hệ mới đang mở ra cách tiếp cận toàn diện hơn, giúp kiểm soát bệnh lâu dài và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.

Báo cáo Tình trạng Ung thư Toàn cầu 2026 của WHO cho thấy, dù y học đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị ung thư, hàng triệu bệnh nhân trên thế giới vẫn phải đối mặt với những hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần và tài chính sau khi mắc bệnh.

Dù vậy, WHO cũng ghi nhận nhiều tín hiệu đáng khích lệ. 165 quốc gia (tương đường 85% quốc gia) hiện đã đưa vắc xin phòng virus HPV (virus gây u nhú ở người) vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Ước tính khoảng 31% trẻ em gái trên thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin HPV, tăng đáng kể so với mức 17% ghi nhận vào năm 2019.

Hành trình nỗ lực của thế giới trong điều trị và phòng ngừa ung thư đang mang đến những hy vọng mới, viết tiếp những trang mới cho y học hiện đại. Từ sự lên ngôi của công nghệ vắc xin mRNA cá thể hóa, đến các dòng thuốc nhắm trúng đích thế hệ mới, sự kết hợp giữa tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến đang từng bước biến ung thư từ một “bản án tử hình” thành một bệnh lý mãn tính có thể kiểm soát và đẩy lùi, mang lại nhiều hy vọng trong cuộc chiến chống căn bệnh ung thư trên thế giới.