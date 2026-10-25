Những ký ức thân thương khó phai mờ bên mái trường THPT Hoài Đức A

Cựu học sinh niên khóa 1996-1999 trở về mái trường xưa sau 25 năm.

LTS: Trong hành trình hướng đến đại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hoài Đức A (xã Hoài Đức, Hà Nội), PGS.TS Chu Cẩm Thơ - cựu học sinh niên khóa 1996-1999 tại trường, hiện là Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa có những dòng chia sẻ đầy xúc cảm về những ký ức tuổi học trò từ 30 năm trước, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý độc giả.

Tôi trở thành học sinh của Trường THPT Hoài Đức A cách đây 30 năm. Tâm thế của tôi tại thời điểm đó không có nhiều điểm tích cực. Vì nhiều lí do, tôi không được đi học ở trường chuyên, tôi “phải học” ở ngôi trường này. Nhưng hơn 1.000 ngày học tập tại trường và những ngày tháng sau này làm minh chứng, tôi đã có một đời học trò thật đẹp, ở đó, tôi được yêu thương, được tôn trọng để tôi được là mình ngày hôm nay.

Tôi đã đọc sách, đã nghiên cứu, đã trải nghiệm, để thấm thía rằng, đời người học trò may mắn nhất là có được Người Thầy Tốt. Tôi là một trong những người học trò đó. Ở Trường THPT Hoài Đức A, tôi có rất nhiều Người Thầy Tốt.

Tôi muốn viết về thầy chủ nhiệm của tôi, thầy Lý Đức Hiền. Giờ đây, thầy đã đến một thế giới khác, chúng tôi sẽ không còn được gặp thầy nữa, nhưng chẳng thể quên Thầy luôn hiền hoà, Thầy luôn nhắc tôi phải cư xử hài hoà.

Thầy chủ nhiệm của tôi hiền lắm. Đến nỗi, mỗi lần nghe Thầy mắng, tôi không thấy sợ Thầy, mà còn lén “tủm tỉm cười”. Vì Thầy sẽ mắng kiểu nhắc nhở bằng những câu chuyện cũ, Thầy không răn đe, Thầy chẳng gằn được giọng.

Năm 2019 khi kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, thầy Hiền khi ấy còn khoẻ và tham gia hoạt động dã ngoại cùng học trò lớp A1, niên khóa 1996-1999.

Hồi đó, tôi là lớp trưởng nên tự nhận trách nhiệm của tôi là “làm sao để chuyện đó không xảy ra nữa, thầy không phải họp lớp phê bình nữa”, và tôi có lúc chọn cách cực đoan, kỷ luật để xử lý. Cũng chính vì như vậy, nên tôi ngày càng cứng rắn, cá tính cũng mạnh thêm.

Ngày đó, những lần Thầy góp ý riêng cho tôi, Thầy nhắc tôi “hài hoà”, tôi có thay đổi, có làm theo, những mong là “thầy yên tâm chưa, thầy đừng nói thêm nữa”. Nhưng dần dần, theo tháng năm, tôi biết những điều Thầy điều chỉnh hành vi “lãnh đạo” của tôi, đã thành nhận thức. Hàng chục năm sau, tôi cảm nhận được sự thay đổi của tôi theo hướng “hài hoà”.

Lớp tôi là lớp chọn theo định hướng các môn tự nhiên, vì là lớp chọn, nên dần dần sĩ số ngày một nhiều hơn, có lúc tới 63 con người. Lớp học đông, nhiều bạn cá tính, mà như tôi tự nhận, tôi rất nghịch, rất hay bày trò kiểu “không ai quản nổi”.

Tôi không phải là một tấm gương cho các bạn trong học tập: tôi lười ghi chép, tôi nói chuyện riêng, tôi sẵn sàng “cãi”/tranh luận với thầy cô, với quyết định của trường mà tôi cho là không hợp lý...

Có lần, một bạn đã “tố cáo” trước lớp vì bất bình với tôi, bạn nói “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Tôi cũng ý thức được điều đó, nên tự nhận mình đạt hạnh kiểm không tốt. Thầy Chủ nhiệm đã nói với tôi “tự đánh giá được bản thân chưa tốt là tốt, nhưng không ai toàn diện cả, em tự biết thế mà điều chỉnh, còn theo tiêu chuẩn, như biểu hiện của em bây giờ, em vẫn được hạnh kiểm tốt”.

Hình ảnh tư liệu khi Trường THPT Hoài Đức A kỷ niệm tròn 30 năm thành lập.

Khi 16-17 tuổi, chúng ta có nhiều thắc mắc, nhiều điều vẫn “gợn gợn” nhưng đành chấp nhận mà trong lòng chưa chắc đã thoải mái. Tôi vẫn được xếp loại hạnh kiểm tốt, bạn tôi nghĩ “vì tôi là lớp trưởng, vì tôi học giỏi nên được thiên vị”, còn tôi thì nghĩ “tôi được hạnh kiểm tốt vì tiêu chuẩn của thầy tôi như vậy, thầy tôi rất hiền”.

Thầy chủ nhiệm cũng là thầy dạy Toán của tôi trong suốt 3 năm học. Thầy chủ nhiệm rất hiền, nhưng lại rất nghiêm khi dạy Toán. Khi tôi thắc mắc “vì sao thầy không cho em điểm 10” thì thầy bảo tôi “em làm như thế mà cũng dám nhận 10, làm đúng thì đã sao, lập luận dài dòng, vẽ hình không đẹp, đáng lẽ em phải làm tốt hơn thế”. Lúc ấy tôi ‘tức phát khóc”, vì cảm thấy “bất công”, học lực của tôi chẳng thể có điểm cao như tôi mong muốn. Nhưng dần dần, tôi cũng quen, cũng tự an ủi “tiêu chuẩn của thầy tôi như vậy”.

Sau này, khi nghiên cứu chuyên sâu về đánh giá trong giáo dục, tôi thấy mình thật may, vì Thầy của tôi đã áp dụng “tự đánh giá”, ”đánh giá đồng đẳng”, tôi đã được thực hành, đã trưởng thành dựa vào phương pháp hiện đại. Còn tôi tin, khi Thầy làm việc đó, Thầy chỉ nghĩ “sẽ tốt cho em”.

Viết đến đây, tự dưng tôi thấy hình bóng Thầy tôi. Thầy nhỏ bé, Thầy đang xách chiếc cặp da màu đen. Thầy đứng trên bục giảng, Thầy đang viết bảng mà ngón tay út cong lên, Thầy quay xuống, Thầy thấy tôi lại biến khỏi chỗ ngồi, tôi đang liến thoắng nói gì đó, tôi bị giật mình, tôi ngẩng lên nhìn Thầy, thầy sẽ thu nhanh nụ cười lại, và ra hiệu cho tôi trật tự. Rồi tôi nghe thấy tiếng hát của Thầy. Bài hát mà Thầy hay hát “Nhịp cầu nối những bờ vui”.

Giờ Thầy của tôi đã sang một thế giới khác. Chúng tôi vẫn ở nơi đây, vẫn thường đi qua cổng trường mỗi khi trở về nhà của mình. Tôi đang là một nhà giáo, đang làm sự nghiệp trồng người. Tôi vinh dự được làm cùng nghề của Thầy. Nghề giáo, lúc này đây, cũng tôi muốn ví là một cây cầu, nối những con người, những thế giới…

Dự kiến, đại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hoài Đức A sẽ được tổ chức vào ngày 15/11/2026.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Hoài Đức A đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Năm 1996, nhà trường được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích trong xây dựng và phát triển giáo dục địa phương. Năm 2007, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác giai đoạn 2001–2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2016, nhà trường được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1966-2016. Năm 2026, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển. Bên cạnh đó, nhiều năm liên tục, nhà trường được Chủ tịch UBND TP Hà Nội công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.