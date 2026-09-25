Những kỹ sư đi tìm "thời gian vàng" trước đám cháy
Những vụ cháy tại nhà ở, đặc biệt là nhà ống trong ngõ sâu, cho thấy chỉ vài phút phát hiện sớm cũng có thể quyết định cơ hội thoát nạn. Từ đó, Công an TP Hà Nội đặt ra yêu cầu nghiên cứu về một thiết bị báo cháy phù hợp với đặc thù nhà ở đô thị Việt Nam. Đáng nói, thiết bị này đang được các kỹ sư của một doanh nghiệp thuộc Công an TP Hà Nội làm chủ và sản xuất trong nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-ky-su-di-tim-thoi-gian-vang-truoc-dam-chay-419290.htm