Những kỹ sư đi tìm "thời gian vàng" trước đám cháy

Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan đang âm thầm củng cố vị thế riêng của mình trong chuỗi cung ứng châu Á khi xe điện và AI thúc đẩy nhu cầu đối với các mắt xích từ sản xuất chính xác, đóng gói cho đến hạ tầng điện và trung tâm dữ liệu…