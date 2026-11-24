Khi nông dân và người bản địa kể chuyện quê hương

Khác với hình ảnh quen thuộc của các KOL chuyên nghiệp, sức hút tại các gian hàng trưng bày trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai lại đến từ chính những chủ thể sản xuất. Họ mang đến không gian mạng câu chuyện mộc mạc về quá trình tạo ra sản vật địa phương. Chị Lê Thị Liên (ấp 3, xã Thanh Sơn) là một điển hình. Gia đình chị có 10ha đất, trong đó 5ha trồng bưởi. Nhớ lại giai đoạn khó khăn, chị Liên chia sẻ: “Mùa thu hoạch, sản lượng của bà con nhiều mà đầu ra nhiều khi rất khó. Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, trái cây không bán ra thị trường được, tồn đọng rồi hư hỏng nhiều. Chính vì thế tôi muốn tìm hướng đi mới, làm ra những sản phẩm từ trái bưởi”.

Từ trăn trở đó, chị nghiên cứu ủ rượu bưởi da xanh lên men, tận dụng vỏ bưởi làm mứt sấy và phối chế trái bưởi non rụng thành trà. Cơ sở Liên's House ra đời với mô hình “một trái bưởi, bốn sản phẩm” (rượu bưởi lên men, mứt bưởi sấy dẻo, mứt bưởi sấy giòn, trà vỏ bưởi) và đang hoàn thiện hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm chế biến, các phiên livestream tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết còn mang đậm sắc màu văn hóa bản địa. Ká Tuyền - cô gái dân tộc Châu Mạ đến từ xã Tà Lài, hào hứng giới thiệu những sản vật do chính bà con quê mình làm ra như một cách lan tỏa niềm tự hào văn hóa đến cộng đồng mạng.

Nhiều du khách thích thú theo dõi phiên live của “KOL” Ká Tuyền. Ảnh: Quang Phát

“Tôi rất vui khi lần đầu được tham dự với vai trò KOL và cảm thấy bất ngờ về sự kết nối rất nhanh trên mạng xã hội. Đây cũng là một trong những vinh dự mà tôi cảm thấy tự hào trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được đại diện làng Tà Lài đến tham dự” - Ká Tuyền chia sẻ.

Lãnh đạo địa phương “nhập cuộc” - bảo chứng niềm tin cho nông sản Đồng Nai

Điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt của sự kiện chính là sự xuất hiện trực tiếp của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cơ sở và các sở, ngành trên sóng livestream. Tại xã Thanh Sơn, hình ảnh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Võ Văn Trung đứng cùng 5 chủ cơ sở tại từng gian hàng, cầm sản phẩm giới thiệu trên Fanpage của xã tạo thích thú cho người xem. Bên cạnh cơ sở Liên's House, phiên phát sóng còn giới thiệu Yến sào Gia Huy và Yến Lộc Rừng (đạt chuẩn OCOP 3 sao), Gạo Bàu Kiên (giống ST24, ST25 canh tác theo hướng hữu cơ) và món bánh gai truyền thống của đồng bào Tày từ cơ sở cô Huyên.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn Võ Văn Trung cùng chị Lê Thị Liên, chủ cơ sở Liên's House, giới thiệu sản phẩm vỏ bưởi sấy trong phiên livestream. Ảnh: Hà Nội

“Khi đại diện chính quyền trực tiếp đứng ra giới thiệu, người mua sẽ yên tâm hơn về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, các cơ sở cũng có thêm động lực để mạnh dạn đưa sản phẩm lên mạng. Đây là lần đầu tiên xã tổ chức livestream nên còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm, nhưng sự hưởng ứng của người xem là tín hiệu rất đáng mừng” - ông Võ Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết.

Dù thiết bị và kinh nghiệm còn hạn chế, cách làm này đã giúp các cơ sở tiếp cận thêm nhiều khách hàng mới. Không dừng lại ở cấp xã, từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã đến lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đều mạnh dạn đồng hành cùng các KOL chuyên nghiệp để đưa đặc sản quê hương vươn xa.

Bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Đồng Nai xuất hiện bên cạnh các KOL chuyên nghiệp. Ảnh: Quang Phát.

“Chúng tôi mong muốn được đồng hành với doanh nghiệp và các hộ kinh doanh để quảng bá sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP của thành phố Đồng Nai, đặc biệt là lồng ghép giới thiệu thêm các tour - tuyến du lịch đặc sắc của thành phố đến với đông đảo du khách hơn nữa. Tôi muốn mọi người thấy được một Đồng Nai ngày càng hiện đại, đang chuyển mình, một thành phố thật thân thiện, chuyên nghiệp và mến khách” - bà Trần Thị Thu Trang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Đồng Nai cho biết.

Cách làm sáng tạo và đầy trách nhiệm này cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với các nhà sáng tạo nội dung số từ địa phương khác đến tham dự. “Sự nỗ lực và cống hiến của lãnh đạo chính quyền địa phương tại Đồng Nai quá tuyệt vời, mọi người thấy được sự gần gũi, đồng hành cùng với doanh nghiệp, thậm chí từng hộ dân có sản phẩm đem bán, điều đó thật sự rất ý nghĩa. Sự xuất hiện của họ vừa thân mật lại có tác dụng như sự bảo chứng với khách hàng, còn người tiêu dùng cảm thấy như được động viên, có tinh thần để phát triển thêm những sản phẩm thương mại khác” - KOL Nguyễn Thiện Nhân, Nhà sáng tạo nội dung tỉnh Đồng Tháp bộc bạch.

Với sự đồng hành gần gũi và thiết thực, những “KOL” đặc biệt của Đồng Nai không chỉ giúp tiêu thụ nông sản, nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP mà còn khẳng định vai trò kiến tạo của chính quyền cơ sở trong kỷ nguyên số, lan tỏa hình ảnh Đồng Nai năng động, thân thiện trên không gian mạng.