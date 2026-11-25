Nhiệt độ trung bình cao, cần đề phòng thời tiết nguy hiểm trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), một số hình thái thời tiết nguy hiểm cần chú ý trong thời kỳ từ 21/11-20/12/2026, dự báo được đề cập trên phạm vi toàn quốc.

Về nhiệt độ trung bình trên toàn quốc thời kỳ dự báo từ tháng 11, tháng 12 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Mặc dù, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm và ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam nhưng vẫn cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Được biết, trung bình nhiều năm trong thời kỳ này có 1,2 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó 0,4 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Thời tiết dông, lốc, sét và mưa đá... vẫn được dự báo khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước. Ảnh minh hoạ: canva.

Không khí lạnh hoạt động mạnh trong cuối tháng 11

Ngày 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở phía Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An lúc 01 giờ phổ biến 16-19 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; tại Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Tiếp theo, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Đợt không khí lạnh lần này tiếp diễn ngắn theo những đợt lạnh vừa qua, nhưng vẫn gây ra thời tiết nguy hiểm, rét đậm và rét hại ở nhiều khu vực, đặc biệt là các khu vực vùng núi. Tại thủ đô Hà Nội, trời rét và mưa dông xảy ra vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Mưa to vẫn có khả năng xuất hiện, đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét

Mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và Trung Bộ; trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Bộ.

Đặc biệt, trong thời kỳ giữa mùa Đông, các đợt không khí lạnh vẫn được dự báo xuất hiện ngắn nhưng liên tiếp, có khả năng tác động mạnh tới thời tiết, đặc biệt ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo chuyên gia, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11/2026. Sang tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về khả năng xảy ra kiểu thời tiết dông, lốc, sét và mưa đá... những kiểu thời tiết này vẫn được dự báo khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước trong thời kỳ dự báo từ 21/11-20/12/2026.

Những tác động thời tiết nguy hiểm cần chú ý

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), một số vấn đề tác động của các hình thái nguy hiểm cần chú ý như sau:

Trên đất liền, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, rãnh gió Tây trên mực 5000m, nhiễu động gió Đông và rãnh thấp xích đạo ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh