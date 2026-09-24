Những khu vực nào ở TP.HCM đang được quy hoạch TOD, tiến độ ra sao?

Theo thông tin của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Văn bản số 8015/SQHKTTHUDCNS ngày 18.9.2026 được Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp tại họp báo chiều 24.9, công tác chuẩn bị quy hoạch TOD đang được triển khai.

Với Metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương), ranh giới quy hoạch TOD đã được phê duyệt tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 19.6.2026. Hồ sơ dự kiến trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 12.2026.

Tại khu vực ga Thủ Thiêm, ranh giới TOD đã được phê duyệt theo Quyết định số 3845/QĐ-UBND ngày 26.6.2026, dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch từ tháng 12.2026 đến tháng 1.2027. Ga Bình Khánh và đoạn Tham Lương - Củ Chi dự kiến hoàn thành rà soát ranh giới trong quý IV.2026, phê duyệt quy hoạch trong quý I–III.2027.

Metro sBến Thành - Suối Tiên đang lấy ý kiến ranh giới TOD.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang lấy ý kiến ranh giới TOD, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 10.2026 và phê duyệt quy hoạch trong quý I–II.2027. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đang rà soát ranh giới, dự kiến hoàn thành lập và phê duyệt quy hoạch TOD trong quý I–III.2027.

Các tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, Metro số 4, giai đoạn 1 Metro số 6, Suối Tiên - Thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Thành phố Thủ Dầu Một (trước đây) – TP.HCM sẽ chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý IV.2026, sau khi phương án tuyến được phê duyệt.

Về tổ chức không gian, TOD hướng tới tạo cấu trúc đô thị thuận tiện cho người sử dụng giao thông công cộng. Theo Điều 6 Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND, đất và công trình hỗn hợp quanh ga sẽ kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng. Giao thông công cộng là chủ đạo; lối đi bộ và đường xe đạp được tổ chức để tiếp cận nhà ga thuận tiện, an toàn.

Quy mô phát triển cũng không được vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời, khai thác giá trị tăng thêm từ đất, không gian ngầm và không gian trên cao, gắn với yêu cầu xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu.

Một câu hỏi khác được đặt ra là TOD đã làm thay đổi giá trị bất động sản quanh nhà ga đến đâu. Sở Xây dựng cho biết chưa đủ cơ sở để công bố mức thay đổi cụ thể về giá trị, nhu cầu và hiệu quả khai thác bất động sản quanh từng ga.

Đánh giá cần dựa trên số liệu giao dịch, giá bán, giá thuê và tình hình khai thác thực tế, đồng thời tách tác động của giao thông công cộng khỏi biến động chung của thị trường.

Vì vậy, tác động kinh tế của TOD không chỉ nằm ở giá đất hay bất động sản quanh ga, mà còn ở khả năng sử dụng quỹ đất hiệu quả và gắn không gian đô thị với mạng lưới giao thông công cộng.

Khi triển khai, áp lực lớn nhất là tiến độ. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 8 tuyến, đoạn tuyến đường sắt ưu tiên trong 4 năm tới, đồng thời triển khai quy hoạch TOD để đô thị phát triển đồng bộ với đường sắt.

Giải phóng mặt bằng là một nút thắt khác. Với các tuyến xuyên tâm nội đô mật độ dân cư dày đặc, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiềm ẩn nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng tiến độ.

Bài toán vốn cũng lớn khi các dự án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư công và huy động vốn theo phương thức đối tác công tư lớn. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện phương án huy động vốn.

Về quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để đồng thời lập quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đánh giá môi trường chiến lược và thẩm định đa ngành. Các giải pháp được đề xuất gồm hoàn thiện phương án huy động vốn, ban hành quy trình bồi thường, tái định cư thống nhất theo cơ chế đặc thù và kiểm soát chặt tiến độ từng dự án.

Tin và ảnh: Trọng Dân