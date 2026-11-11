Những khu phố shopping 'đáng từng đồng' ở Seoul

Nhắc đến mua sắm ở Seoul, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến Myeong-dong, Dongdaemun hay Hongdae. Tuy nhiên, những năm gần đây, bản đồ shopping của thủ đô Hàn Quốc đang mở rộng sang nhiều khu phố mới, nơi các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và phong cách sống đầu tư mạnh vào không gian trải nghiệm.

Sự xuất hiện của các cửa hàng pop-up, thương hiệu thiết kế nội địa và không gian mua sắm kết hợp nghệ thuật đang tạo nên sức hút mới cho nhiều khu phố tại Seoul. Không đơn thuần là nơi mua sắm, những khu vực này dần trở thành điểm đến để du khách khám phá xu hướng thời trang, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu nhịp sống của giới trẻ Hàn Quốc.

Seongsu-dong

Vị trí: Quận Seongdong, Seoul, tập trung dọc Yeonmujang-gil.

Thương hiệu nổi bật: Musinsa, ADERERROR, Gentle Monster, Olive Young.

Di chuyển: Du khách có thể đi tàu điện ngầm tuyến số 2, xuống ga Seongsu và ra cửa số 3 hoặc 4, sau đó đi bộ đến Yeonmujang-gil.

Nằm ở quận Seongdong, phía đông Seoul, Seongsu-dong được xem là một trong những khu mua sắm sôi động nhất thủ đô Hàn Quốc hiện nay. Các cửa hàng tập trung chủ yếu quanh ga Seongsu, đặc biệt dọc phố Yeonmujang-gil và những tuyến đường nhỏ lân cận.

Trước khi trở thành điểm đến của giới trẻ, Seongsu từng là khu công nghiệp với nhiều nhà máy sản xuất giày, xưởng in và kho hàng. Những công trình cũ sau đó được cải tạo thành cửa hàng thời trang, quán cà phê, phòng trưng bày nghệ thuật và không gian tổ chức sự kiện. Sự kết hợp giữa kiến trúc công nghiệp và các thương hiệu hiện đại khiến khu vực này thường được ví như "Brooklyn của Seoul".

Seongsu cũng quy tụ nhiều thương hiệu được giới trẻ yêu thích như Musinsa, ADERERROR, Thisisneverthat, Gentle Monster, 29CM, Kith và Dior.

Khách yêu thích mỹ phẩm có thể ghé Olive Young N Seongsu, cửa hàng flagship rộng khoảng 4.628 m² trên 5 tầng, nơi bày bán nhiều sản phẩm làm đẹp và tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

Tuy nhiên, Seongsu thường đông đúc vào cuối tuần, nhất là tại những cửa hàng đang "gây sốt" trên mạng xã hội. Một số địa điểm yêu cầu xếp hàng hoặc đăng ký trước. Các pop-up cũng thường xuyên thay đổi, vì vậy du khách nên kiểm tra lịch hoạt động trước khi đến.

Hannam-dong

Vị trí: Quận Yongsan, Seoul, tập trung quanh Itaewon-ro và Hannam-daero.

Thương hiệu nổi bật: Glowny, Open YY, Avie Muah, Pottery, Beaker, Hince.

Di chuyển: Du khách có thể xuống ga Hangangjin hoặc Itaewon trên tuyến tàu điện ngầm số 6. Từ ga Itaewon, cửa ra số 3, có thể đi bộ dọc Itaewon-ro để bắt đầu hành trình mua sắm.

Nằm ở quận Yongsan, gần khu Itaewon và núi Namsan, Hannam-dong vốn là khu dân cư cao cấp, tập trung nhiều đại sứ quán, nhà hàng và quán cà phê. Những năm gần đây, các con phố quanh Itaewon-ro, Hannam-daero và Daesagwan-ro dần trở thành điểm hẹn của giới yêu thời trang Hàn Quốc.

Khác với không khí nhộn nhịp tại Seongsu-dong, Hannam-dong mang phong cách mua sắm tinh tế, tập trung vào các thương hiệu thiết kế nội địa và cửa hàng boutique. Nhiều cửa hàng nằm trong những tòa nhà thấp tầng, có thiết kế tối giản hoặc được cải tạo từ nhà ở.

Những thương hiệu nổi bật tại đây gồm Open YY, Glowny, Avie Muah, SunburnProject, TooMuchTax, Pottery, Beaker và Hince. Đây đều là những cái tên được chú ý trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và phong cách sống tại Hàn Quốc.

Dù vậy, phần lớn cửa hàng thuộc phân khúc trung và cao cấp, không phù hợp với du khách muốn săn hàng giá rẻ. Các cửa hiệu nằm rải rác trên những con đường có độ dốc, khiến việc đi bộ giữa các điểm mua sắm có thể khá mất sức.

Apgujeong và Cheongdam

Vị trí: Quận Gangnam, Seoul, tập trung quanh Apgujeong Rodeo Street và Cheongdam Fashion Street.

Thương hiệu nổi bật: Chanel, Louis Vuitton, Dior, Prada, Gentle Monster, Tamburins.

Di chuyển: Du khách có thể xuống ga Apgujeong Rodeo trên tuyến Suin-Bundang để khám phá khu Apgujeong hoặc ga Cheongdam trên tuyến số 7 để tiếp cận khu mua sắm Cheongdam.

Nhắc đến những điểm mua sắm xa xỉ bậc nhất Seoul, khó có thể bỏ qua Apgujeong và Cheongdam. Hai khu phố liền kề thuộc quận Gangnam, phía nam sông Hàn, quy tụ hàng loạt thương hiệu quốc tế cao cấp, cửa hàng thời trang thiết kế và những không gian mua sắm được đầu tư công phu.

Tại Cheongdam, hoạt động mua sắm tập trung dọc đường Apgujeong-ro, đặc biệt trên tuyến Cheongdam Fashion Street, nơi quy tụ các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton, Prada, Dior và Gucci.

Nhiều thương hiệu sở hữu tòa nhà riêng với kiến trúc ấn tượng, nổi bật là cửa hàng Louis Vuitton do kiến trúc sư Frank Gehry thiết kế và tòa nhà Dior màu trắng lấy cảm hứng từ cánh hoa. Khu vực còn có các thương hiệu thiết kế Hàn Quốc như Lie Sangbong và cửa hàng đa thương hiệu Boontheshop, KOON, MUE.

Cách đó không xa, Apgujeong Rodeo và khu vực quanh công viên Dosan mang màu sắc trẻ trung hơn, tập trung các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, phòng trưng bày nghệ thuật và quán cà phê. Điểm nhấn là HAUS NOWHERE Dosan, không gian mua sắm kết hợp nghệ thuật gắn với kính mắt Gentle Monster, cùng các thương hiệu nước hoa Tamburins và trà Nudake.

Tuy nhiên, giá cả tại đây tương đối cao, một số trải nghiệm cần đặt lịch trước. Các cửa hàng cũng nằm rải rác nên du khách cần lên kế hoạch di chuyển hợp lý.

Seochon

Vị trí: Quận Jongno, Seoul, phía tây cung Gyeongbokgung, tập trung quanh Jahamun-ro và Hyoja-ro.

Thương hiệu nổi bật: Rola Rola, Monoha, The Ilma, Ramshackle, Le Plein Ete.

Di chuyển: Du khách đi tàu điện ngầm tuyến số 3, xuống ga Gyeongbokgung, ra cửa số 2 hoặc 3 rồi đi bộ về phía tây cung điện.

Khác với những khu mua sắm hiện đại ở Seoul, Seochon thu hút du khách bằng các cửa hàng thời trang, đồ thủ công nằm xen giữa những ngôi nhà hanok truyền thống. Khu phố thuộc quận Jongno, phía tây cung Gyeongbokgung, vẫn lưu giữ nhiều nét kiến trúc Hàn Quốc.

Hoạt động mua sắm tập trung quanh các đường Jahamun-ro, Hyoja-ro và những con ngõ nhỏ, nơi nhiều công trình cũ được cải tạo thành cửa hàng thời trang, trang sức, nước hoa và đồ thiết kế.

Nổi bật là Rola Rola với cửa hàng mang phong cách dinh thự Paris, Monoha chuyên thời trang tối giản và The Ilma đặt trong một ngôi nhà hanok. Du khách cũng có thể tìm mua trang sức bạc thủ công tại Ramshackle hoặc nước hoa của Le Plein Ete.

Seochon phù hợp với người yêu thời trang thiết kế, đồ thủ công và muốn kết hợp mua sắm với khám phá văn hóa. Du khách có thể ghé chợ Tongin với hơn 70 gian hàng, nổi tiếng với trải nghiệm mua món ăn bằng đồng xu truyền thống.

Tuy nhiên, các cửa hàng khá nhỏ và nằm phân tán, ít thương hiệu quốc tế lớn.