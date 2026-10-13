Những khu chợ thời Trung cổ ở châu Âu trường tồn qua nhiều thế kỷ

Khắp châu Âu, dấu tích thời trung cổ ngày nay chỉ còn tồn tại trong các bảo tàng (ít nhất đó là điều hầu hết mọi người nghĩ), hoặc trong các tòa nhà liên tục được cải tạo! Nhưng vẫn còn một số ít chợ thời trung cổ trên khắp lục địa này không hề biến mất.

Từ Anh đến Bỉ và Áo, những khu chợ này đã tồn tại hàng thế kỷ, với những con phố lát đá cuội, mái hiên uốn lượn và những mặt tiền cửa hàng cổ kính.

Mặc dù hàng hóa có thể đã thay đổi, nhưng bước tiến không ngừng của hiện đại hóa đã không thể dập tắt được những địa điểm này.

Dưới đây là một số khu chợ thời trung cổ lâu đời và bền bỉ nhất ở châu Âu.

Chợ thời trung cổ là gì?

Nguồn ảnh: Fatih Maraşlıoğlu/Pexels

Vào thời trung cổ, các chợ chỉ được tổ chức khi có giấy phép hợp pháp từ lãnh chúa, quốc vương hoặc cơ quan giáo hội. Những chợ này hoạt động dựa trên các tuyến cung ứng địa phương, các quy tắc buôn bán chuyên biệt và lịch trình nghiêm ngặt. Chúng hiếm khi mở cửa mỗi ngày.

Thay vào đó, có những ngày chợ được chỉ định trong tuần để các chợ họp. Những trung tâm thương mại sơ khai này đóng vai trò là không gian quan trọng cho sự tương tác giữa nông dân, thợ thủ công và người mua.

Các khu chợ thời Trung cổ ở châu Âu vẫn còn mở cửa

Chợ St Albans Charter, St Albans(Anh)

Chợ St. Albans. Nguồn ảnh: Ruth Hartnup từ Vancouver, Canada, CC BY 2.0 , qua Wikimedia Commons

Hoạt động trên cùng một con phố cổ kính nơi các thương nhân đã buôn bán hơn 1.000 năm, Chợ St Albans Charter Market có nguồn gốc từ khoảng năm 860 sau Công nguyên.

Là một trong những chợ đường phố ngoài trời lâu đời nhất và hoạt động liên tục nhất ở Anh, chợ được thành lập bởi Wulsin, vị trụ trì thứ sáu của St Albans.

Năm 1553, quyền tổ chức chợ vào các ngày thứ Tư và thứ Bảy đã được giao cho thị trấn.

Giờ mở cửa: Thứ Tư và Thứ Bảy: 8:30 sáng đến 4:30 chiều, đóng cửa vào các ngày khác.

Nên mua gì: Tinh dầu, đồ gia dụng và phụ kiện thời trang thủ công, bánh nướng tự làm, phô mai và đồ chơi.

Chợ Lymington Charter, Hampshire(Anh)

Chợ Lymington Charter | Nguồn ảnh: lymingtonandpennington-tc

Nguồn gốc của khu chợ thời trung cổ này có thể bắt nguồn từ thế kỷ 13. Phiên bản hiện đại có khoảng 100 gian hàng bán nông sản địa phương, đồ thủ công mỹ nghệ, thức ăn đường phố và đồ cổ.

Khu chợ, trải dài dọc theo phố Lymington High Street, đã là trung tâm kinh tế và đời sống cộng đồng của thị trấn trong nhiều thế kỷ, ngay cả trong Thế chiến thứ hai.

Giờ mở cửa: Thứ Bảy: 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đóng cửa vào tất cả các ngày khác.

Nên mua gì: Bánh mì mới nướng, rau củ quả tươi, đồ cổ, cây cảnh, và các loại thịt, cá, pho mát địa phương.

Quảng trường chợ Bruges, Bruges(Bỉ)

Quảng trường chợ Bruges. Hình ảnh: Sergey Ashmarin, CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Một trong những khu chợ thời trung cổ lâu đời nhất trong danh sách hôm nay, Chợ Quảng trường Bruges đã hoạt động từ năm 985.

Nơi đây từng là trung tâm thương mại quốc tế trong suốt thời Trung cổ và trở thành trung tâm buôn bán vải vóc lớn của châu Âu vào năm 1200.

Ngày nay, chợ được tổ chức vào mỗi sáng thứ Tư, bày bán các sản phẩm tươi sống, hàng hóa địa phương và hoa. Du khách có thể nghỉ ngơi tại nhiều quán cà phê và nhà hàng xung quanh trong khi chiêm ngưỡng sự kết hợp giữa kiến ​​trúc thời trung cổ và hiện đại.

Giờ mở cửa: Thứ Tư: 8 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều, đóng cửa vào tất cả các ngày khác.

Nên mua gì: Sô cô la Bỉ thủ công, ren Flemish làm bằng tay, bia thủ công, phô mai, sổ tay bìa da, tranh in cổ điển và đồ gốm sứ.

Alter Markt, Salzburg(Áo)

Alter Markt, Salzburg. Hình ảnh: Isiwal, CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Có lịch sử từ thế kỷ 13, Alter Markt ở Salzburg ban đầu là một khu chợ buôn bán truyền thống. Nhưng nó không chỉ đơn thuần là một khu chợ dành cho người dân địa phương. Đó còn là nơi tổ chức các lễ hội và các buổi khiêu vũ.

Những ngôi nhà phố cổ kính xung quanh quảng trường thường có phần lõi xây dựng từ thời Trung cổ. Hiệu thuốc Old Court Pharmacy là cửa hàng lâu đời nhất ở đây, hoạt động từ thế kỷ 16.

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, Chủ Nhật đóng cửa.

Nên mua gì: Kẹo Mozartkugel Salzburg chính hiệu (một loại kẹo sô cô la đen với nhân hạt dẻ cười, hạnh nhân nghiền và kẹo nougat), muối đá vùng núi cao thu hoạch tại địa phương, trà thảo mộc, mỹ phẩm thiên nhiên, đồ da và quần áo thiết kế.

Khu Shambles, York( Anh)

Khu phố Shambles, York, Vương quốc Anh. Nguồn ảnh: Airam Dato-on/Pexels

Chợ Shambles là một trong những khu chợ thời trung cổ nổi tiếng và được bảo tồn tốt nhất ở châu Âu. Có niên đại từ thế kỷ 14, ban đầu nó là một khu chợ thịt ngoài trời nhộn nhịp, với nhiều cửa hàng bán thịt san sát nhau.

Ngày nay, nó là một con phố mua sắm sôi động với đầy các cửa hàng thời trang, quán cà phê và cửa hàng chuyên biệt.

Thời gian: Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tất cả các ngày trong tuần

Nên mua gì: Đồ gốm sứ, trang sức độc đáo, sô cô la cao cấp, bánh nướng tươi và pho mát thủ công.