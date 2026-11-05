Những khu chợ Giáng sinh nổi tiếng ở châu Âu đáng ghé thăm năm 2026

Châu Âu luôn có sức hút đặc biệt mỗi khi mùa Giáng sinh đến. Từ cuối tháng 11, các thành phố trên khắp lục địa bắt đầu khoác lên mình diện mạo rực rỡ với không khí lễ hội tràn ngập. Những quảng trường lịch sử được trang hoàng bằng hàng loạt gian hàng gỗ, hòa cùng hương thơm của rượu vang nóng và các món ăn địa phương hấp dẫn.

Tuy nhiên, với hơn 3.000 chợ Giáng sinh chỉ riêng tại Đức và hàng nghìn khu chợ khác trên khắp châu Âu, việc lựa chọn điểm đến phù hợp cho một kỳ nghỉ cuối tuần mùa lễ hội không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Dưới đây là những khu chợ Giáng sinh nổi bật đáng ghé thăm trong năm 2026, cùng các món đặc sản địa phương mà du khách không nên bỏ lỡ.

Những khu chợ Giáng sinh ở châu Âu nên ghé thăm mùa đông này

Dresden, Đức

Du khách đến Đức có rất nhiều lựa chọn khi muốn khám phá các khu chợ Giáng sinh. Trong đó, Striezelmarkt tại thành phố Dresden là một trong những khu chợ lâu đời và mang đậm nét truyền thống nhất đất nước.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1434, nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi mùa lễ hội.

Ảnh: elitetraveler

Tọa lạc tại Altmarkt, quảng trường chợ cổ của thành phố, Striezelmarkt nổi bật với kim tự tháp Giáng sinh khổng lồ và cổng vòm nến đặc trưng. Những công trình này tôn vinh truyền thống chế tác gỗ lâu đời của Dresden. Tại đây, du khách có thể tìm thấy nhiều sản phẩm thủ công độc đáo như đồ chơi bằng gỗ chạm khắc, kẹp hạt dẻ và các món đồ trang trí đến từ vùng núi Ore.

Những người yêu thích ẩm thực không nên bỏ qua Dresdner Stollen, loại bánh mì trái cây truyền thống phủ đường bột và cũng là món ăn góp phần tạo nên tên gọi của khu chợ. Bên cạnh đó, Pulsnitzer Lebkuchen, loại bánh gừng nổi tiếng gắn liền với lễ hội bánh gừng thường niên, cũng là đặc sản đáng thử.

Constance, Đức

Tại thành phố Constance, nằm bên bờ hồ Constance thuộc Đức, không khí Giáng sinh lan tỏa từ khu phố cổ lịch sử đến tận khu vực bến cảng.

Khu chợ được tổ chức dọc theo tuyến đường ven hồ, quy tụ khoảng 170 gian hàng bày bán đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm ẩm thực địa phương.

Ảnh: elitetraveler

Timothy Stöckli, quản lý quan hệ khách hàng tại khách sạn hạng sang Appenzeller Huus, đánh giá Constance là điểm đến đáng ghé thăm nhờ bầu không khí sôi động cùng vị trí tuyệt đẹp bên hồ.

Hơn một triệu ánh đèn lung linh được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lễ hội ấn tượng. Đặc biệt, vào dịp Giáng sinh, khu vực bến cảng còn có một quán bar băng độc đáo được đặt trên một con tàu nổi, mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Strasbourg, Pháp

Strasbourg là một trong những thành phố có truyền thống tổ chức chợ Giáng sinh lâu đời nhất châu Âu. Lễ hội Christkindelsmärik tại đây bắt đầu từ năm 1570 và đến nay vẫn là sự kiện nổi bật mỗi mùa đông.

Các hoạt động lễ hội hiện diễn ra khắp khu trung tâm lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, với hàng trăm gian hàng giới thiệu những đặc sản và sản phẩm truyền thống của vùng Alsace.

Ảnh: elitetraveler

Place Broglie là địa điểm lịch sử gắn liền với khu chợ Giáng sinh nổi tiếng này. Sau khi tham quan, du khách có thể tiếp tục đến Nhà thờ Strasbourg và chiêm ngưỡng cây thông Noel ấn tượng tại Place Kléber.

Khi màn đêm buông xuống, những con phố nhỏ cùng các ngôi nhà khung gỗ tại khu Petite France càng trở nên quyến rũ. Những món đồ trang trí cầu kỳ được thắp sáng trên các mặt tiền, tạo nên khung cảnh đậm chất cổ tích.

Ẩm thực địa phương cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Strasbourg. Du khách nên thưởng thức bredle, loại bánh quy truyền thống thường được làm vào dịp Giáng sinh, và kugelhopf, món bánh hình vòng đặc trưng của vùng Alsace.

Vienna, Áo

Vienna không chỉ tổ chức Giáng sinh tại một khu chợ duy nhất mà biến cả thành phố thành không gian lễ hội thông qua các hoạt động.

Trong đó, khu chợ tại quảng trường Rathausplatz là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất.

Tòa thị chính theo phong cách kiến trúc tân Gothic tráng lệ trở thành phông nền ấn tượng cho những gian hàng được trang hoàng rực rỡ.

Ảnh: elitetraveler

Được tổ chức từ năm 1772, Altwiener Christkindlmarkt là khu chợ Giáng sinh lâu đời nhất Vienna. Đây là địa điểm được người dân địa phương yêu thích nhờ sự kết hợp giữa các sản phẩm thủ công truyền thống, món ăn lễ hội và những màn trình diễn âm nhạc trực tiếp đầy cuốn hút trên sân khấu của khu chợ.

Đến Vienna vào mùa Giáng sinh, du khách cũng nên dành chỗ cho những món ăn đặc trưng của Áo. Một số lựa chọn đáng thử gồm kaiserschmarrn, món bánh kếp xốp được xé thành từng miếng nhỏ và ăn kèm mứt trái cây; vanillekipferl, loại bánh quy hình lưỡi liềm có hương vani; cùng hạt dẻ rang nóng.

Ngoài ẩm thực và các hoạt động lễ hội, những khu chợ Giáng sinh tại Vienna còn có một truyền thống thú vị liên quan đến những chiếc cốc đựng rượu vang nóng.

Một nét truyền thống đáng yêu tại các khu chợ Giáng sinh ở Vienna là hệ thống đặt cọc cốc rượu vang nóng. Theo đó, khi mua đồ uống, du khách sẽ trả thêm một khoản tiền đặt cọc nhỏ cho chiếc cốc sứ. Sau khi sử dụng, họ có thể trả lại cốc để nhận lại tiền hoặc giữ làm kỷ niệm.

Nhiều du khách lựa chọn mang những chiếc cốc này về nhà như một món quà lưu niệm đặc trưng. Thậm chí, không ít người dân Vienna còn sưu tầm cốc Giáng sinh từ các khu chợ và những mùa lễ hội khác nhau, tạo thành bộ sưu tập riêng trong tủ bếp.

Budapest, Hungary

Chợ Giáng sinh Advent Bazilika tại Budapest sở hữu một trong những khung cảnh ấn tượng nhất châu Âu. Từ tháng 11, quảng trường Szent István, ngay phía trước Vương cung thánh đường Thánh Stephen, trở nên nhộn nhịp với những gian hàng gỗ bày bán nhiều sản phẩm lễ hội.

Bên cạnh đó, khu chợ còn có sân trượt băng và các chương trình biểu diễn dân gian, mang đến không gian vui chơi hấp dẫn cho các gia đình.

Ảnh: elitetraveler

Advent Bazilika có sức quyến rũ riêng cả ban ngày lẫn khi màn đêm buông xuống. Vì vậy, du khách nên ghé thăm vào cả hai thời điểm để cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội. Ban ngày, bạn có thể thong thả dạo quanh các gian hàng, khám phá những sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương.

Khi trời tối, mặt tiền nhà thờ trở nên rực rỡ với các màn trình chiếu ánh sáng theo chủ đề, kết hợp cùng những giai điệu nhạc cổ điển, tạo nên khung cảnh Giáng sinh đầy mê hoặc.

Giữa tiết trời mùa đông giá lạnh, những món ăn đặc trưng của Hungary là lựa chọn không thể bỏ qua. Du khách nên thử kurtoskalacs, loại bánh ngọt có hình ống khói, được nướng tươi đến khi lớp vỏ chuyển sang màu vàng óng và tỏa hương thơm hấp dẫn.

Nếu ghé thăm Budapest vào dịp năm mới, đừng quên thưởng thức lencseleves, món súp đậu lăng truyền thống được người dân địa phương tin rằng sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng trong năm mới.