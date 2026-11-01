Những 'Không gian Tiếng Anh' giúp học sinh tự tin học ngoại ngữ

Mô hình thú vị theo từng bậc học

Nắm bắt được tâm lý hiếu động và thích khám phá của học sinh bậc tiểu học, trường Tiểu học Thuận Kiều (Phường Đông Hưng Thuận) đã đưa Không gian Tiếng Anh vào hoạt động từ tháng 9 của năm học 2025 - 2026 và duy trì thành công cho đến nay.

Không gian học Tiếng Anh năng động và được thiết kế phù hợp với từng khối lớp tại Trường Tiểu học Thuận Kiều (Phường Đông Hưng Thuận), tạo cơ hội cho các em được phát huy khả năng tiếp thu ngoại ngữ.

Điểm nổi bật của không gian này là các hoạt động được chia theo từng cấp độ khác nhau, phù hợp với năng lực của từng khối lớp. Đối với học sinh khối 1, 2, 3, các em chủ yếu được sắp xếp từ vựng, tạo flashcard, chơi game giáo dục trên máy tính như Wordwall hoặc hào hứng tung xúc xắc nhận diện tên các quốc gia.

Trong khi đó, với khối 4, 5, mức độ được nâng cao hơn thông qua việc thiết kế sơ đồ tư duy trình bày hoạt động hàng ngày, viết lại những câu văn hay từ các câu chuyện, hoặc thậm chí là đặt câu trực tiếp bằng tiếng Anh.

Chia sẻ về sự khác biệt của mô hình này so với phương pháp truyền thống, Cô Phạm Thị Thu - Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh Trường Tiểu học Thuận Kiều nhận định: "Học truyền thống trong lớp, các em chỉ ngồi nghe giảng, giơ tay phát biểu, đôi khi phải làm bài tập nên sẽ nhàm chán. Còn ở không gian ngoài này, các em tự tin, thoải mái, có rất nhiều hoạt động để lựa chọn theo sở thích. Nên dĩ nhiên, các em sẽ hứng thú hơn".

Từng trò chơi, từng bài học, từng hoạt động được lồng ghép khéo léo trong không gian học để Tiếng Anh trở nên gần gũi hơn với các bạn nhỏ.

Cô Thu cũng nhấn mạnh phương pháp này bám sát định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các bài học sẽ thiên về nói và nghe nhiều hơn, các em chỉ cần nghe các bạn hay cô giáo nói rồi giao tiếp lại. Để duy trì được sự hứng thú của các em đối với ngoại ngữ, sắp tới, nhà trường dự tính triển khai mô hình "Passport đọc sách", trong đó học sinh đọc sách tiếng Anh sẽ được tích dấu sao đổi quà, hoặc trang bị bảng viết từ cho học sinh lớp nhỏ tự học qua tranh vẽ.

Không gian rèn kỹ năng giao tiếp, phản biện

Ở bậc THPT, Trường THPT Tây Thạnh (Phường Tây Thạnh), mô hình “Không gian nói Tiếng Anh” đã mang đến cho các em học sinh khối cấp 3 những trải nghiệm sử dụng ngoại ngữ vô cùng mới mẻ. Sự đa dạng của các trạm hoạt động trong mô hình diễn ra liên tục, giúp các em quên đi áp lực bài vở, thoải mái sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai đúng nghĩa.

"Không gian nói Tiếng Anh" đầy năng động và sáng tạo tại Trường THPT Tây Thạnh (Phường Tây Thạnh) giúp học sinh trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

"Không gian này được tạo ra nhằm giúp học sinh có sân chơi và nơi luyện tập tiếng Anh vừa học vừa chơi. Bên cạnh đó, trường cũng hướng tới việc hạn chế học sinh dùng điện thoại trong thời gian ở trường. Các em không bị ràng buộc bởi áp lực học tập hay điểm số nên tham gia vui chơi rất thoải mái và hết mình". - Cô Mai Phương Anh, giáo viên bộ môn Tiếng Anh tại trường chia sẻ.

Mỗi khi đến với “Không gian nói tiếng Anh”, môi trường cởi mở tự nhiên giúp các em thoải mái giao tiếp Em Nguyễn Thị Minh Thơ (học sinh lớp 10C15) hào hứng chia sẻ: "Ở đây em có thể chơi những trò chơi như là đoán từ vựng nè, chơi những trò nghe đọc hiểu, đồng thời cũng có thể tranh biện về các từ vựng đối với mọi người".

Chính việc xây dựng không gian cởi mở, không có áp lực điểm số đã giúp các em mạnh dạn cất tiếng nói. Có thể thấy, thông qua mô hình, việc học tiếng Anh của các em sẽ được cải thiện có thể nói là khá đáng kể. Vì khi đến với “Không gian nói Tiếng Anh” học sinh có thể vừa được trau dồi thêm từ vựng, luyện nói, luyện nghe thông qua việc giao tiếp hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

Các em trường THPT Tây Thạnh được học trực tiếp với giáo viên người bản xứ.

Sự chuyển mình linh hoạt của các trường học tại TP.HCM cho thấy một tư duy giáo dục hiện đại và đầy nhân văn. Bằng cách thiết kế những không gian mở, đưa ngôn ngữ vào đời sống vui chơi, sinh hoạt hàng ngày, các thầy cô đang dần gỡ bỏ "tấm áo khoác" mang tên môn học áp lực, biến tiếng Anh thành một sinh ngữ đích thực – một người bạn đồng hành mang đến niềm vui, tri thức và sự tự tin cho các em trên con đường hội nhập thế giới.