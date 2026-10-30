Những khoảnh khắc tranh tài sôi động ngày thứ 3 tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I

Trên các sân đấu, từng pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn cùng tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Tâm điểm là các trận bán kết bóng chuyền nữ, nơi các đội bóng thi đấu hết mình để giành tấm vé vào chung kết. Trong khi đó, các môn cầu lông, đá cầu, bóng bàn, pickleball cũng diễn ra sôi nổi với nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi ở nội dung bóng chuyền nữ.

Các nữ vận động viên thi đấu quyết tâm trong những trận bán kết, tranh tấm vé vào chung kết.

Niềm vui ghi điểm số của đội bóng chuyền nữ cụm xã Trấn Yên.

Những pha tung người đá cầu đẹp mắt.

Đá cầu đòi hỏi thể hiện kỹ thuật, sự khéo léo và khả năng vận động linh hoạt của vận động viên.

Những pha bật nhảy đập cầu mạnh mẽ.

Màn giằng co quyết liệt mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Vận động viên thể hiện sự nhanh nhẹn, khéo léo để dứt điểm ở nội dung thi đấu pickleball.

Những pha bóng tốc độ, kỹ thuật tạo nên các màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính ở nội dung bóng bàn.