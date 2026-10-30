Những khoảnh khắc tranh tài sôi động ngày thứ 3 tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I
Ngày 30/10, không khí tranh tài tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 tiếp tục nóng lên với những trận đấu hấp dẫn, kịch tính ở nhiều bộ môn.
Trên các sân đấu, từng pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn cùng tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Tâm điểm là các trận bán kết bóng chuyền nữ, nơi các đội bóng thi đấu hết mình để giành tấm vé vào chung kết. Trong khi đó, các môn cầu lông, đá cầu, bóng bàn, pickleball cũng diễn ra sôi nổi với nhiều khoảnh khắc ấn tượng.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-khoanh-khac-tranh-tai-soi-dong-ngay-thu-3-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lao-cai-lan-thu-i-post913169.html