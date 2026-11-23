Trong bức ảnh chụp tại Dưỡng lão Tâm Đức, đạo diễn, NSND Nguyễn Ngọc Phương ngồi giữa các học trò, trước mặt là giỏ hoa hồng đỏ. Một học trò ngồi sát bên, hai tay nắm lấy tay thầy.

Chia sẻ bức ảnh trên Facebook, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ niềm tự hào khi được là một trong những học trò cuối cùng thầy truyền nghề.

NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ niềm tự hào được là một trong những học trò cuối cùng của NSND Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: FBNV

Với NSND Trần Hiếu, cuộc gặp học trò lại có tiếng đàn, tiếng hát. Trọng Tấn đệm đàn, NSND Tấn Minh gõ nhịp, còn người thầy tóc bạc cất giọng hát “Đừng nói tôi già”.

Qua đoạn clip của Vương Kiều Vân, khán giả cũng được nghe thầy hát cùng trò. Gần một nghìn lượt chia sẻ đã đưa phút ngẫu hứng ấy đến với nhiều người yêu nhạc.

NSND Trần Hiếu cất tiếng hát trong buổi gặp lại các học trò Trọng Tấn, Tấn Minh (Ảnh chụp màn hình)

Tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Khoa Sân khấu - Điện ảnh và Múa tổ chức chương trình nghệ thuật và lễ tri ân với chủ đề Mạch nguồn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, đêm hội ngộ còn ghi lại khoảnh khắc NSƯT Cao Nguyệt Hằng cùng các thầy cô và học trò quây quần trên sân khấu, trên tay là những bó hoa tươi.

Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, NSƯT Nguyễn Hải Linh bên mẹ là NSND Chu Thúy Quỳnh. Ảnh: FBNV

Còn trong bức ảnh chụp cùng mẹ, NSƯT Nguyễn Hải Linh nhẹ nhàng choàng tay qua vai NSND Chu Thúy Quỳnh. Với người con nối nghiệp mẹ, tình thầy trò và tình mẫu tử cùng hiện diện trong một vòng tay.

Những khoảnh khắc ấy gợi bạn đọc nhớ đến thầy cô của chính mình, cũng là lời nhắn gửi đến các thế hệ học sinh rằng dù mai này đi xa đến đâu, ta vẫn có thể trở về bên thầy cô với một lời cảm ơn.