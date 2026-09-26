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Những khoảnh khắc tại lễ khai mạc IOAA 2026

Chiều 26/9, lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) đã dược diễn ra tại Đại học Phenikaa.

Báo Hà Nội Mới
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Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh.

Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Các thi sinh tới dự lễ khai mạc.

Các thi sinh tới dự lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc IOAA 2026

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc IOAA 2026

Quang cảnh lễ khai mạc.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Các thi sinh đội tuyển Việt Nam tại lễ khai mạc

Các thi sinh đội tuyển Việt Nam tại lễ khai mạc

Các thi sinh dự lễ khai mạc kỳ thi.

Các thi sinh dự lễ khai mạc kỳ thi.

Đội tuyển của các quốc gia tham dự kỳ thi.

Đội tuyển của các quốc gia tham dự kỳ thi.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.

Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-khoanh-khac-tai-le-khai-mac-ioaa-2026-1758334.html