Những khoảnh khắc tại lễ khai mạc IOAA 2026

Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các thi sinh tới dự lễ khai mạc.
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc IOAA 2026
Quang cảnh lễ khai mạc.
Các thi sinh đội tuyển Việt Nam tại lễ khai mạc
Các thi sinh dự lễ khai mạc kỳ thi.
Đội tuyển của các quốc gia tham dự kỳ thi.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.