Những khoảnh khắc tại lễ khai mạc IOAA 2026

Hàng nghìn người tại Nam Phi vừa cùng nhau nhóm bếp, nướng thịt trong một sự kiện đặc biệt tại thủ đô Pretoria với mục tiêu thiết lập kỷ lục thế giới về số người cùng nướng thịt barbecue trong một thời điểm. Sự kiện diễn ra ngày 24/9, đúng dịp Heritage Day - ngày lễ tôn vinh sự đa dạng văn hóa của Nam Phi.