Những khoảnh khắc sôi động, hấp dẫn đầu tiên trên đường đua Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026
(ĐN) - Sáng 29-11, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai chính thức khởi tranh tại Quảng trường phường Bình Phước (thành phố Đồng Nai). Giải do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức, thu hút hơn 4.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia.
Từ 2 giờ sáng 29-11, khu vực quảng trường phường Bình Phước đã rất náo nhiệt. Hàng ngàn VĐV cùng thành viên các câu lạc bộ chạy bộ có mặt để khởi động, kiểm tra trang bị cá nhân và tập trung trước vạch xuất phát. Ngoài các VĐV Việt Nam còn có nhiều vận động viên quốc tế có mặt tại khu vực xuất phát.
Giải năm nay tổ chức tranh tài ở 5 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km (Kids). Cơ cấu cự ly đa dạng nhằm hướng đến nhiều nhóm đối tượng, từ VĐV chuyên nghiệp có kinh nghiệm đến người chạy phong trào, các gia đình và trẻ em.
Dưới đây là một số hình ảnh, diễn biến nổi bật trong những giờ thi đấu đầu tiên:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/nhung-khoanh-khac-soi-dong-hap-dan-dau-tien-tren-duong-dua-giai-dong-nai-marathon-truong-tuoi-group-lan-thu-iii-nam-2026-183290.html