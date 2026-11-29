Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn phất cờ xuất phát cự ly 42km. Ảnh: Công Nghĩa

Từ 2 giờ sáng 29-11, khu vực quảng trường phường Bình Phước đã rất náo nhiệt. Hàng ngàn VĐV cùng thành viên các câu lạc bộ chạy bộ có mặt để khởi động, kiểm tra trang bị cá nhân và tập trung trước vạch xuất phát. Ngoài các VĐV Việt Nam còn có nhiều vận động viên quốc tế có mặt tại khu vực xuất phát.

Tinh thần hứng khởi của vận động viên trước giờ xuất phát. Ảnh: Công Nghĩa

Giải năm nay tổ chức tranh tài ở 5 cự ly gồm: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km (Kids). Cơ cấu cự ly đa dạng nhằm hướng đến nhiều nhóm đối tượng, từ VĐV chuyên nghiệp có kinh nghiệm đến người chạy phong trào, các gia đình và trẻ em.

Nhóm vận động viên đến từ Trung Quốc tham gia cự ly chạy 42km. Ảnh: Công Nghĩa

Một vận động viên nước ngoài tham gia giải chạy. Ảnh: Công Nghĩa

Các vận động viên cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp trước giờ xuất phát. Ảnh: Công Nghĩa

Dưới đây là một số hình ảnh, diễn biến nổi bật trong những giờ thi đấu đầu tiên:

Các vận động viên chụp hình trước giờ xuất phát. Ảnh: Công Nghĩa

Một phong cách dễ thương của vận động viên trước giờ xuất phát. Ảnh: Công Nghĩa

Vận động viên Đoàn Ngọc Hải góp mặt ở cự ly 42km. Ảnh: Huy Anh

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn chụp hình cùng các vận động viên chạy cự ly 42km. Ảnh: Công Nghĩa

Vạch xuất phát với không khí sôi động. Ảnh: Công Nghĩa

Một vận động viên hóa trang thành chiến sĩ quân giải phóng tham gia đường chạy. Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên trên đường chạy. Ảnh: Công Nghĩa

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