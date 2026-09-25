Những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho trẻ yếu thế trong mùa Trung thu

Với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mùa Trung thu năm 2026, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh huy động các đơn vị đồng hành hơn 800 triệu đồng, các cấp hội gần 700 triệu đồng tổ chức Tết Trung thu và trao tặng hàng nghìn phần quà ý nghĩa đến các em.

Trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa vui mừng đón nhận quà của Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh.

Hội LHPN xã Pù Nhi vận động nguồn lực trao 2 chiếc xe đạp, quà và tiền mặt cho 20 trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, ngập tràn yêu thương.

Tại xã Thường Xuân, nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tặng sổ tiết kiệm, trao quà Trung thu cho trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn rất thiết thực, lan toả hành động đẹp.

Khoảnh khắc ấm áp của hai anh em dự Tết Trung thu tại Trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh.

Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy dành một chút yêu thương cho trẻ yếu thế bằng những phần quà, lời chúc bình an, để truyền cảm hứng cho nhiều người “Hãy sống để yêu thương”.