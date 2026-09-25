Văn hóa

Những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho trẻ yếu thế trong mùa Trung thu

Trung thu là dịp để những mái nhà sáng đèn, những gia đình quây quần bên mâm cỗ đoàn viên cùng sẻ chia niềm vui và lưu giữ những ký ức ngọt ngào. Với nhiều trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, niềm vui ấy không được trọn vẹn. Mỗi phần quà, mỗi lời động viên, mỗi cái ôm thật chặt của các “mẹ đỡ đầu”, nhà hảo tâm và các cấp Hội Phụ nữ trong Hội trăng rằm đã sưởi ấm tâm hồn, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trong cuộc sống.

Báo Thanh Hóa
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Với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mùa Trung thu năm 2026, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh huy động các đơn vị đồng hành hơn 800 triệu đồng, các cấp hội gần 700 triệu đồng tổ chức Tết Trung thu và trao tặng hàng nghìn phần quà ý nghĩa đến các em.

Với mong muốn không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mùa Trung thu năm 2026, các cấp Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó Hội LHPN tỉnh huy động các đơn vị đồng hành hơn 800 triệu đồng, các cấp hội gần 700 triệu đồng tổ chức Tết Trung thu và trao tặng hàng nghìn phần quà ý nghĩa đến các em.

Trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa vui mừng đón nhận quà của Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh.

Trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Thanh Hóa vui mừng đón nhận quà của Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh.

Hội LHPN xã Pù Nhi vận động nguồn lực trao 2 chiếc xe đạp, quà và tiền mặt cho 20 trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, ngập tràn yêu thương.

Hội LHPN xã Pù Nhi vận động nguồn lực trao 2 chiếc xe đạp, quà và tiền mặt cho 20 trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, ngập tràn yêu thương.

Tại xã Thường Xuân, nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tặng sổ tiết kiệm, trao quà Trung thu cho trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn rất thiết thực, lan toả hành động đẹp.

Tại xã Thường Xuân, nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tặng sổ tiết kiệm, trao quà Trung thu cho trẻ mồ côi, trẻ đặc biệt khó khăn rất thiết thực, lan toả hành động đẹp.

Khoảnh khắc ấm áp của hai anh em dự Tết Trung thu tại Trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh.

Khoảnh khắc ấm áp của hai anh em dự Tết Trung thu tại Trung tâm từ thiện xã hội Chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh.

Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy dành một chút yêu thương cho trẻ yếu thế bằng những phần quà, lời chúc bình an, để truyền cảm hứng cho nhiều người “Hãy sống để yêu thương”.

Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, hãy dành một chút yêu thương cho trẻ yếu thế bằng những phần quà, lời chúc bình an, để truyền cảm hứng cho nhiều người “Hãy sống để yêu thương”.

Lê Hà

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-khoanh-khac-ngot-ngao-danh-cho-tre-yeu-the-trong-mua-trung-thu-45349.htm