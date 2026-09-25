Những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho trẻ yếu thế trong mùa Trung thu
Trung thu là dịp để những mái nhà sáng đèn, những gia đình quây quần bên mâm cỗ đoàn viên cùng sẻ chia niềm vui và lưu giữ những ký ức ngọt ngào. Với nhiều trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, niềm vui ấy không được trọn vẹn. Mỗi phần quà, mỗi lời động viên, mỗi cái ôm thật chặt của các “mẹ đỡ đầu”, nhà hảo tâm và các cấp Hội Phụ nữ trong Hội trăng rằm đã sưởi ấm tâm hồn, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trong cuộc sống.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-khoanh-khac-ngot-ngao-danh-cho-tre-yeu-the-trong-mua-trung-thu-45349.htm