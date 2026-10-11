Những khoảnh khắc khó quên của các thí sinh tại đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 10/10, đêm Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã được diễn ra tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

25 thí sinh đi tiếp vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: 1. Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) - Cô cũng là thí sinh được bình chọn cao nhất tại Chung khảo toàn quốc. 2. Mai Thị Yến Nhi (SBD 076). 3. Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856). 4. Bùi Mai Linh (SBD 510). 5. Bùi Minh Phương (SBD 082) 6. Nguyễn Thị Hoa (SBD 240). 7. Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864). 8. Tạ Thị Hoa (SBD 618). 9. Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582). 10. Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090). 11. Lưu Phương Anh (SBD 290). 12. Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168). 13. Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693). 14. Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602). 15. Phạm Lê Ái Linh (SBD 826). 16. Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308). 17. Đinh Diệu Anh (SBD 186). 18. Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 116). 19. Phạm Vân Hà (SBD 638). 20. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450). 21. Gouband Lisa (SBD 424). 22. Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982). 23. Lê Phương Nghi (031). 24. Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818). 25. Nguyễn Yến Trang (SBD 362).

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Trước giờ G, các thí sinh miệt mài tập luyện, trang điểm trong hậu trường để có những màn trình diễn đẹp mắt và toả sáng nhất trên sân khấu. Sau 2 tháng tập luyện miệt mài, các cô gái đã hoàn toàn "lột xác" với diện mạo mới. Từ catwalk, vũ đạo đến phong thái, các thí sinh đã biết cách thu hút ống kính máy quay, khéo léo trả lời truyền thông. Trước đêm thi quan trọng này, các thí sinh đã có nhiều ngày tập luyện, sơ duyệt cùng các đạo diễn, chuyên gia đảm bảo những phần thi sẽ diễn ra thành công. Đây cũng là cơ sở để Ban giám khảo chọn ra top 25 cô gái xuất sắc bước vào Chung kết toàn quốc. (Ảnh: BTC)

53 thí sinh trong màn đồng diễn bộ sưu tập 'Vũ Khúc Ruby' của nhà thiết kế Thiên Cẩm và phần thi Trang phục Áo dài, trong bộ sưu tập 'Dọc miền di sản' do Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân thiết kế. (Ảnh: BTC)

Màn trình diễn bikini và phần thi trình diễn Trang phục dạ hội của 53 thí sinh. (Ảnh: BTC)

25 ứng viên sáng giá, chịu được sức nặng của danh hiệu Hoa hậu cũng đã lộ diện. Với nhan sắc và tri thức của những người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026, mỗi thí sinh sẽ là "Miền hương sắc" mang đến những câu chuyện của chính họ đến với công chúng vào đêm thăng hoa 7/11/2026. (Ảnh BTC)

Bên cạnh đó, đêm Chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn có những phần trình diễn từ các nghệ sĩ như Will, Hoàng Rob, Lưu Hiền Trinh. Cùng với 53 thí sinh, các nghệ sĩ đã làm cho không khí đêm thi càng thêm sôi động, bùng nổ cảm xúc. (Ảnh: BTC)