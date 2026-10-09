Những khoảnh khắc đẹp về Thủ đô vươn mình, bứt phá trong kỷ nguyên mới

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 được tổ chức từ nay đến hết ngày 12/10, giới thiệu 80 ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật do các thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội thực hiện, mang đến những góc nhìn sinh động về sự đổi mới, phát triển của Thủ đô.

Triển lãm năm nay mang chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân.” Các tác phẩm được chia thành ba phần: “Kiến tạo chính quyền gần dân,” “Chuyển động từ cơ sở” và “Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới.”

Được tổ chức trong không gian của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, triển lãm trở thành một điểm dừng chân cho nhiều du khách quốc tế đến tham quan di tích./.