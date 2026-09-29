Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Giải Pickleball & Bóng đá chào mừng Đại hội Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa lần II

Giải đấu là một trong những hoạt động hướng tới Đại hội Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa lần II, nhiệm kỳ 2026–2029, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các hội viên, doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

Không khí trên sân diễn ra sôi nổi với những trận đấu có tính cạnh tranh, những pha bóng đẹp cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các đại biểu, hội viên và vận động viên. Bên cạnh yếu tố thể thao, giải đấu còn ghi nhận nhiều khoảnh khắc giao lưu, gặp gỡ giữa các thành viên trong hệ thống Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.

Giải Pickleball & Bóng hướng đến chào mừng Đại hội Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa lần II, nhiệm kỳ 2026–2029

Giải đấu có sự tham dự của các đại biểu, vận động viên, hội viên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cùng đông đảo hội viên Chi hội Quảng cáo Thanh Hóa.

Tham dự giải đấu là các đội thuộc Chi hội Quảng cáo Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên, không khí tại khu vực thi đấu đã trở nên sôi động.

Các vận động viên bước vào trận với tinh thần nghiêm túc, quyết tâm, tạo nên nhiều pha bóng giằng co và những tình huống xử lý đáng chú ý.

Giải đấu là dịp để hội viên các chi hội gặp gỡ, giao lưu và tăng cường kết nối trong hoạt động Hội.

Với sự tham gia của các chi hội đến từ nhiều địa phương, giải đấu mang màu sắc của một hoạt động giao lưu liên chi hội

Tại đây, các hội viên cùng chia sẻ niềm đam mê thể thao và có thêm cơ hội kết nối trong lĩnh vực quảng cáo.

Điểm đáng chú ý của giải không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn ở tinh thần giao lưu.

Các vận động viên có dịp thi đấu cùng những người hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo đến từ các địa phương khác nhau, qua đó tạo thêm những mối liên hệ ngoài công việc chuyên môn.

Ở nội dung pickleball, nhịp độ các trận đấu được duy trì nhanh, với những pha phối hợp, phản xạ và di chuyển liên tục.

Mỗi đường bóng đều nhận được sự theo dõi, cổ vũ của đồng đội, hội viên và các đại biểu có mặt tại giải.

Điểm đáng chú ý của giải không chỉ nằm ở kết quả thi đấu mà còn ở tinh thần giao lưu.

Các vận động viên có dịp thi đấu cùng những người hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo đến từ các địa phương khác nhau, qua đó tạo thêm những mối liên hệ ngoài công việc chuyên môn.

Bên cạnh những phút tranh tài, giải đấu còn mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu giữa hội viên các Chi hội Quảng cáo Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Những cuộc trò chuyện bên ngoài sân đấu, những cái bắt tay trước và sau trận hay khoảnh khắc cùng cổ vũ cho các vận động viên tạo nên không khí gần gũi. Đây cũng là dịp để hội viên các chi hội chia sẻ, trao đổi và hiểu thêm về hoạt động của nhau.

Sự kết nối không chỉ diễn ra giữa các vận động viên mà còn mở rộng tới các đại biểu, hội viên và những người đồng hành cùng hoạt động của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Qua một hoạt động thể thao, các thành viên có thêm không gian gặp gỡ trực tiếp, góp phần củng cố mối liên hệ giữa các chi hội.