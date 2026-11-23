Giải đấu năm nay quy tụ 107 vận động viên đến từ 24 đoàn thuộc tỉnh Cà Mau và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên đường đua dài 800 m, những chiếc vỏ máy composite liên tục tăng tốc, tạo nên những màn rượt đuổi, bứt phá đầy kịch tính.

Các vận động viên tập trung, sẵn sàng xuất phát.

Mỗi lượt đua là một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Các tay đua tập trung cao độ, khéo léo điều khiển phương tiện vượt qua đối thủ. Những pha tăng tốc, áp sát và về đích trong tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho giải đấu.

Tay đua tăng tốc, tận dụng sơ hở của đối thủ để vượt lên.

Những chiếc vỏ máy lao vun vút qua khu vực đông người cổ vũ.

Khán giả nhiệt tình cổ vũ các vận động viên trên đường đua.

Không chỉ có những màn tranh tài gay cấn, giải đấu còn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sự căng thẳng của vận động viên trước giờ xuất phát, cảm giác hồi hộp của người thân khi dõi theo từng lượt đua, niềm vui vỡ oà khi tay đua yêu thích cán đích và cả những tiếc nuối khi phương tiện gặp sự cố kỹ thuật.

Công tác cứu hộ được triển khai kịp thời khi phương tiện gặp sự cố.

Tay đua tiếc nuối khi bị đối thủ vượt qua do động cơ gặp sự cố kỹ thuật.

Theo dõi giải đấu, ông Nguyễn Tiến Lên, ngụ Ấp 9, xã Thới Bình, phấn khởi chia sẻ: “Ngay trước mặt nhà tôi là dòng sông diễn ra giải đua vỏ. Mấy ngày qua, từ lúc các vận động viên tập luyện đến khi thi đấu chính thức, tôi được chứng kiến nhiều pha tranh tài xuất sắc. Tôi mong địa phương duy trì giải đấu hằng năm, vừa góp phần gìn giữ nét đặc trưng văn hoá vùng sông nước Cà Mau, vừa tạo cơ hội giao lưu và không gian sinh hoạt văn hoá cộng đồng vui tươi, đoàn kết”.

Một người dân chọn vị trí trên cao để theo dõi các cuộc đua.

Sau những màn tranh tài hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Giải Nhất thuộc về Trần Ngọc Khang, CLB Vinh Võ - BT Speed Long An; giải Nhì thuộc về Dương Văn Nhân, đội Pii Cáo Ngọc Hiển; giải Ba thuộc về Võ Văn Lý, CLB Vinh Võ - BT Speed Long An; giải Tư thuộc về Phan Duy Linh, đội Điện máy Tài Quyên Long An.

Vận động viên giành chiến thắng chung cuộc.

Niềm vui của các vận động viên sau khi đạt thành tích cao.

Giải đua khép lại, nhưng dư âm về những màn tranh tài quyết liệt, tiếng reo hò cổ vũ và những nụ cười chiến thắng vẫn còn đọng lại. Không chỉ tạo sân chơi thể thao hấp dẫn, giải đấu còn góp phần tăng cường giao lưu giữa các địa phương, thúc đẩy phong trào thể thao và quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Cà Mau giàu bản sắc văn hoá/.