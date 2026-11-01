Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

Thái Dương và Anh Đức cạnh tranh sôi nổi ở phần Khởi động

Ở phần thi Khởi động cá nhân, Lý Thái Dương có màn thể hiện gần như hoàn hảo khi liên tiếp đưa ra những câu trả lời chính xác. Nam sinh giữ được sự bình tĩnh, đọc và suy nghĩ kỹ trước mỗi câu hỏi, sau đó chậm rãi đưa ra đáp án, Thái Dương nhanh chóng tích lũy 50 điểm, tạo lợi thế ngay từ những phút đầu tiên.

Lý Thái Dương khởi đầu với tâm thế bình tĩnh, ghi về 50 điểm trong phần Khởi động cá nhân.

Bước sang phần Khởi động chung, cuộc đua càng trở nên sôi động khi phần lớn những lượt trả lời và ghi điểm tập trung vào hai thí sinh Thái Dương và Anh Đức. Không chỉ thể hiện sự nhanh nhạy trước các câu hỏi, cả hai còn gây ấn tượng bởi phong thái trả lời đầy nhiệt huyết. Mỗi khi có cơ hội đưa ra đáp án, hai nam sinh đều cất giọng thật lớn, rõ ràng và dứt khoát về phía MC. Màn cạnh tranh giữa hai nam sinh khiến nhịp độ phần thi được đẩy lên, đồng thời tạo nên không khí hào hứng cho khán giả theo dõi.

Thái Dương và Anh Đức cạnh tranh quyết liệt trong phần Khởi động chung.

Màn giải mã Vượt chướng ngại vật của Gia Bảo

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, Gia Bảo tạo nên một trong những khoảnh khắc gây bất ngờ khi nhanh chóng nhấn chuông giành quyền trả lời ngay sau khi gợi ý thứ hai được mở ra. Trong lúc các thí sinh còn lại đang tập trung suy luận, nam sinh đã tìm ra từ khóa gồm 5 chữ cái của chương trình.

Gia Bảo ghi dấu ấn với màn nhấn chuông giải mã từ khóa đầy nhanh nhạy và quyết đoán.

Với đáp án “Tự học”, Gia Bảo xuất sắc giải mã thành công chướng ngại vật, nâng tổng điểm lên 85. Quyết định nhấn chuông ở thời điểm khá sớm không chỉ mang về điểm số quan trọng mà còn cho thấy sự nhạy bén của nam sinh trước thử thách.

Quang Minh bứt phá mạnh mẽ ở phần thi Tăng tốc

Sau phần Khởi động chưa được như mong đợi với vỏn vẹn 10 điểm, Quang Minh đã có màn lội ngược nghẹt thở ở phần thi Tăng tốc. Chỉ sau câu hỏi thứ hai, nam sinh đưa tổng điểm lên 100, từng bước thu hẹp khoảng cách với các đối thủ và cải thiện đáng kể vị trí trên bảng điểm.

Ở cùng câu hỏi của phần thi Tăng tốc, Lý Thái Dương cũng nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác, qua đó nâng tổng điểm lên 125 và tạm thời vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Những thay đổi liên tiếp trên bảng điểm khiến cuộc cạnh tranh giữa các thí sinh ngày càng gay cấn.

Các thí sinh có màn lội ngược dòng đáng chú ý ở phần thi Tăng tốc.

Anh Đức với chiến thuật sử dụng Ngôi sao hy vọng thông minh

Ở câu hỏi Về đích cuối cùng, Anh Đức đưa ra lựa chọn Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi của mình. Ngay khi câu hỏi vừa được MC đưa ra, nam sinh lập tức đưa ra đáp án với giọng nói dõng dạc, rõ ràng và đầy quả quyết.

Bằng việc sử dụng Ngôi sao hy vọng thông minh, Anh Đức đã được gấp đôi điểm số ở câu hỏi cuối cùng.

Câu trả lời chính xác giúp Anh Đức xuất sắc giành trọn 40 điểm trong sự phấn khích của khán giả. Lựa chọn Ngôi sao hy vọng đúng thời điểm đã mang lại cú hích quan trọng cho nam sinh, đồng thời cho thấy sự quyết đoán trong việc tính toán chiến thuật ở chặng đua cuối.

Ở câu hỏi cuối cùng trong lượt Về đích của Thái Dương, nam sinh Phú Thọ không giấu được sự tiếc nuối khi đưa ra đáp án chưa chính xác. Nắm bắt cơ hội, Anh Đức nhanh chóng nhấn chuông giành quyền trả lời và thành công ghi thêm điểm từ phần thi của đối thủ. Cú bứt tốc đúng thời điểm này giúp nam sinh tiếp tục củng cố lợi thế, giữ vững vị trí dẫn đầu trước khi cuộc đua khép lại.

Nắm bắt thời cơ, Anh Đức đã gia tăng điểm số sau khi giành thêm điểm từ câu hỏi Về đích của Thái Dương.

Anh Tài It's Charles. khuấy động không khí đầu giờ chung kết

Góp mặt tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, nghệ sĩ khách mời It's Charles. mang đến phần trình diễn phiên bản remake ca khúc Đường Lên Đỉnh Núi với giai điệu sôi động gắn liền với nhiều thế hệ thí sinh.

"Anh Tài Kiến Tạo” khuấy động không khí trường quay. Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia.

Màn biểu diễn không chỉ khuấy động bầu không khí tại trường quay mà còn tiếp thêm tinh thần, sự hào hứng cho bốn thí sinh trước khi bước vào cuộc tranh tài quyết định. Trước đó, thông qua những hình ảnh và gợi ý được chương trình hé lộ, nhiều khán giả đã nhanh chóng dự đoán sự xuất hiện của “Anh Tài Kiến Tạo”.

Rapper ĐEN bất ngờ xuất hiện

Một món quà đặc biệt dành cho Quang Minh xuất hiện ngay sau tiết mục vũ đạo trên nền nhạc A Little Dream of Me do địa phương gửi tặng. Đó chính là sự góp mặt bất ngờ của nghệ sĩ ĐEN - nghệ sĩ mà nam sinh yêu mến.

Nghệ sĩ ĐEN bất ngờ xuất hiện cổ vũ Quang Minh và các thí sinh khác.

Không chỉ khiến Quang Minh vỡ òa vì phấn khích, ĐEN còn gửi lời chúc may mắn và động viên tinh thần đến cả bốn thí sinh trước những thử thách phía trước. Sự xuất hiện của thần tượng đã mang đến một bất ngờ giàu cảm xúc, trở thành dấu ấn khó quên đối với Quang Minh và khán giả theo dõi trận Chung kết năm.