Không chỉ điều hành công việc tại địa phương, ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, còn dành thời gian tự xây dựng website quảng bá du lịch. Với nền tảng chuyên môn về công nghệ thông tin, ông muốn đưa cảnh quan, văn hóa và những câu chuyện của quê hương lên không gian số, qua đó kết nối Kim Phú với du khách.