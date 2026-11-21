Những khoảnh khắc ấn tượng trong Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội
Sáng 21/11, TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại không gian văn hóa, lịch sử Hồ Hoàn Kiếm. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc, để lại những dấu ấn đáng nhớ. Dưới đây là những hình ảnh nổi bật tại sự kiện.
Cùng với các nghi thức khai mạc, ngày 21/11, hàng loạt các hoạt động văn hoá đặc sắc được tổ chức. Trong đó, điểm nhấn màn diễu hành quy mô lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với sự tham gia của khoảng 4.000 người là chủ thể văn hoá các địa phương trên địa bàn Thủ đô.
Nguồn CAND: https://cand.vn/nhung-khoanh-khac-an-tuong-trong-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-ha-noi-post828349.html