Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày thi đấu thứ hai tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I
Ngày 29/10, ngày thi đấu thứ hai của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi với những cuộc tranh tài ở các môn cầu lông, đá cầu, bóng bàn, pickleball và điền kinh. Những pha bóng đẹp mắt, màn rượt đuổi tỷ số gay cấn cùng tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên đã tạo nên nhiều khoảnh khắc thể thao ấn tượng.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-khoanh-khac-an-tuong-trong-ngay-thi-dau-thu-hai-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lao-cai-lan-thu-i-post913064.html