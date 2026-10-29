Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày thi đấu thứ hai tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I

Các trận đấu pickleball đồng đội nam và đồng đội nữ mang đến không khí hào hứng với những pha tung người cứu bóng, những cú đánh đẹp mắt cùng sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên.

Các vận động viên môn pickleball thi đấu quyết tâm, mang đến những pha bóng đẹp mắt và những màn tranh chấp điểm số hấp dẫn.

Những pha đánh bóng mạnh mẽ, xử lý kỹ thuật khéo léo tạo nên sức hấp dẫn ở nội dung đơn nam bóng bàn.

Những pha cầu tốc độ cao đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu của các vận động viên cầu lông.

Các vận động viên nỗ lực chinh phục mức xà ở nội dung nhảy cao, thể hiện sự tập trung và quyết tâm trong từng lượt thi đấu.

Những pha tung người đá cầu đẹp mắt, thể hiện kỹ thuật, sự khéo léo và khả năng vận động linh hoạt của các vận động viên.

Các vận động viên môn đá cầu tập trung trong từng pha xử lý, nỗ lực giành lợi thế qua từng điểm số.

Môn đá cầu thu hút 131 vận động viên, tranh tài ở 7 nội dung thi đấu.

Khoảnh khắc tập trung cao độ của vận động viên tranh tài ở môn điền kinh.