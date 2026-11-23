Tối 22-11, thành phố Hà Nội tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Các tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Ca sĩ Đông Hùng thể hiện ca khúc "Đường lên phía trước".

Ca sĩ Hương Tràm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" có chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" diễn ra vào 20h00 ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Chương trình gồm: Phần khai từ "Đất nước muôn đời" và ba chương: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Muôn sắc di sản", "Bản sắc vươn xa" và phần kết "Việt Nam bừng sáng năm châu".

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ đa thế hệ, như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng những giọng ca được đông đảo công chúng yêu mến, như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Các tiết mục tại đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Các tiết mục tại đêm tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Thông qua những tiết mục biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa Việt Nam đến với đông đảo khán giả.

Màn bắn pháo hoa độc đáo hứa hẹn mang đến trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn cho khán giả trong đêm diễn chính thức của chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam".