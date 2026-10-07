Những khoảnh khắc ấn tượng, hài hước, đáng nhớ giải 'Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi'

Đúng 6h ngày 4/10/2026, các VĐV cự ly 11km và 22km xuất phát. Mùa 3 "Bước chân trên mây", năm 2026, có điểm mới là ngoài các nhà báo, phóng viên, có thêm các nội dung chạy dành cho người dân, các VĐV người bản địa.

Sát giờ xuất phát, nhiều VĐV tranh thủ nạp năng lượng...

Bắt đầu những "Bước chân trên mây" năm 2026...

Nhiều nhà báo và người dân Lai Châu thích thú tham gia giải "Bước chân trên mây" năm 2026, khám phá Con đường đá cổ Pavi

Một góc những bản làng bình yên bên cung đường đá cổ Pavi

Vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Lai Châu trong nắng sớm

Rất nhiều nhà báo, phóng viên lần đầu tiên có cơ hội chinh phục con đường đá cổ Pavi ở Lai Châu

Đêm trước ngày diễn ra giải, có trận mưa khá lớn, nhiều đoạn đường đá còn ướt, rêu khá trơn, gây nguy hiểm cho VĐV nếu không có kỹ năng chạy tốt.

Chạy đường núi khá mệt do nhịp tim tăng cao, nhưng... thấy camera ai cũng chạy rất hào hứng để có bức ảnh đẹp.

Nam nhà báo rất tươi khi chạy xuống dốc đá, sau khi hoàn thành nửa chặng đường hầu như chạy lên dốc

Trong khi, một nữ nhà báo tranh thủ đoạn đường bằng phẳng để tăng tốc

Chạy đường núi xuống dốc...

...Hay chạy lên dốc đòi hỏi VĐV có chiến thuật và kỹ năng phù hợp

Nhiều nhà báo, phóng viên tham gia "Bước chân trên mây" không nhằm giật giải.

Với mục tiêu chiến thắng bản thân, hầu hết các nhà báo, phóng viên vừa tranh thủ đi bộ...

Vừa nghỉ ngơi mỗi khi gặp cảnh đẹp hay suối nước chảy qua

Không phải nhà báo nào cũng có thể chạy như VĐV chuyên nghiệp như thế này.

Nữ nhà báo vừa đọ dáng với 2 cô gái người Mông gặp bên đường chạy...

...Lại tranh thủ nắm tay anh bộ đội, cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên BTC dành cho giải.

Thấy cảnh đẹp là phải chil chil làm vài tấm ảnh hay quay đoạn clip...

Kệ quá giờ... cứ phải làm cái ảnh ấn tượng đã.

Mệt thì nghỉ thôi, vội gì!

Chỉ có số ít nhà báo, phóng viên có thể lực, kỹ năng tốt mới chạy để hy vọng lọt top có giải thưởng...

Còn lại, có cơ hộp là phải trình diễn, phải vui...

Thậm chí tranh thủ ngả lưng trên cao nguyên xanh mướt ngắm mây trời.

Không phải ai cũng có được khoảnh khắc nằm trên tảng đá lớn giữa đại ngàn như thế này

Nữ nhà báo tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng lá cờ Tổ quốc

Chinh phục thành công con đường đá cổ Pavi

Check in cùng biểu tượng đường đá cổ Pavi ở độ cao 2.100m

Một VĐV hoàn thành 1/2 chặng đường của cự ly 22km

Một số nhà báo, phóng viên còn đang thị phạm những "Bước chân trên mây" đầy ấn tượng...

Thì đã có những người về đích. Nhà báo Trịnh Yên (Hội Nhà báo Lai Châu) lần thứ 2 liên tiếp vô địch giải "Bước chân trên mây"

Nữ VĐV trả lời phòng vấn sau khi về nhất giải "Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi"

Ban Tổ chức trao giải nhất cự ly 22km cho các nam nhà báo

Các VĐV nữ tươi rói khi nhận giải thưởng từ đại diện Ban tổ chức

Trong khi một VĐV cần sự chăm sóc y tế do trượt ngã trên cung đường đá rêu trơn

Thêm một mùa giải "Bước chân trên mây" do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thành công. Về đích an toàn là chiến thắng.

Mùa giải năm nay còn thêm ý nghĩa khi các nhà báo, phóng viên, VĐV được tham gia lễ Nhảy lửa độc đáo, ấn tượng của đồng bào người Dao

Nhiều thành viên Ban tổ chức, đội ngũ trọng tài, hỗ trợ... đã rất vất vả để có một mùa giải thành công

Cán bộ công an trao đổi, hướng dẫn bà con luôn có ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế bền vững.

Đại diện lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu trao cúp, chúc mừng 2 nhà báo vô địch cự ly 22km nội dung nam, nữ. Cùng hẹn mùa 4 "Bước chân trên mây" năm 2027.