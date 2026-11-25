Những khoảnh khắc ấn tượng của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”
Dưới ánh đèn sân khấu rực sáng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” đã dẫn dắt gần 50.000 khán giả hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc. Sự kết hợp giữa dàn nghệ sĩ tên tuổi, các đội hình biểu diễn quy mô lớn cùng hiệu ứng thị giác mãn nhãn đã tái hiện sống động những di sản văn hóa đầy màu sắc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-khoanh-khac-an-tuong-cua-chuong-trinh-muon-sac-viet-nam-246261125191456216.htm