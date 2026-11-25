Loy Krathong là một trong những lễ hội truyền thống của Thái Lan, diễn ra vào rằm tháng 12 hằng năm theo âm lịch của Thái Lan. Dịp này, người dân Thái Lan tập trung dọc theo các con sông, kênh rạch và ao hồ để thả krathong (hoa đăng) xuống nước, cùng bày tỏ lòng biết ơn nguồn nước.