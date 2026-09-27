Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Khởi công từ năm 2017, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội có chiều dài khoảng 2,87km, gồm một tuyến chính và 3 tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.

Tuyến đường có mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 168.000m², liên quan đến 517 hộ gia đình và 1 tổ chức.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm kể từ thời điểm khởi công, giá trị thực hiện dự án mới đạt khoảng 67% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Mặt bằng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình nhiều nơi đã thông thoáng sau nhiều ngày tháo dỡ, hoàn trả.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án là công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai các phương án để vận động, tuyên truyền người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định đối với những trường hợp chưa chấp hành.

Liên quan đến công tác này, ngày 24/9, UBND phường Từ Liêm đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 trường hợp, với tổng diện tích đất thu hồi 212,1m².

Thời gian thực hiện cưỡng chế kéo dài cho đến khi hoàn thành công tác cưỡng chế thu hồi đất hoặc các trường hợp liên quan chấp hành bàn giao mặt bằng.

Nhiều máy móc được huy động giúp tháo dỡ mặt bằng dự án đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

Theo kế hoạch, phường Từ Liêm phấn đấu trong tháng 9 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên từ ngày 15/9, tại dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, nhiều công trình nằm trong diện giải phóng mặt bằng bắt đầu được tháo dỡ.

Tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình, hàng loạt hộ gia đình nằm trong phạm vi dự án đã di chuyển khỏi nơi ở cũ. Một số công trình được người dân chủ động tháo dỡ, từng bước trả lại mặt bằng cho dự án.

Một ngôi nhà nằm trong ngõ 252 đường Mỹ Đình đang trong quá trình tháo dỡ.

Đến ngày 27/9, qua ghi nhận thực tế, phần lớn các ngôi nhà của các hộ dân nằm trong phạm vi dự án tại khu vực này đã được tháo dỡ.

Những căn nhà trước đây nằm san sát trong khu dân cư nay được thay thế bằng những khoảng đất trống. Nhiều khối bê tông, vật liệu còn lại sau quá trình tháo dỡ nằm dọc khu vực mặt bằng dự án.

Từ một khu vực dân cư đông đúc, mặt bằng dành cho tuyến đường đang dần hiện rõ. Những khoảng trống nối tiếp nhau cho thấy phạm vi tuyến đường dự kiến đi qua khu dân cư đã được giải phóng đáng kể.

Tại một số vị trí vẫn còn tình trạng đổ rác thải, phế thải.

Việc các hộ dân di chuyển và tháo dỡ công trình được xem là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng.

Tuy nhiên, tại một số vị trí, sau khi các công trình được tháo dỡ, mặt bằng dự án đang trở thành nơi tập kết rác thải, phế thải xây dựng và nhiều đồ đạc hư hỏng. Gạch, bê tông, bao tải, túi nilon cùng nhiều vật dụng bị bỏ lại ngổn ngang trên phần đất đã được giải phóng.

Theo ghi nhận của phóng viên, có những khu vực lượng rác và phế thải tập trung khá nhiều, trải dài trên phần mặt bằng nằm trong phạm vi dự án. Tình trạng này khiến mặt bằng sau tháo dỡ chưa thực sự thông thoáng, sạch sẽ để phục vụ các bước triển khai tiếp theo.

Sau gần 9 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch của UBND phường Từ Liêm, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 sẽ tạo cơ sở để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thực hiện dự án, qua đó thúc đẩy tiến độ thi công tuyến đường.

Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, tuyến đường dài khoảng 2,87km vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Việc mặt bằng tại nhiều khu vực dần được giải phóng được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để dự án bước sang giai đoạn triển khai tiếp theo.