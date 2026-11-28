Chiều muộn, một nam sinh 16 tuổi, học lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn xã Hậu Lộc lặng lẽ theo mẹ bước vào phòng khám tâm lý của Bác sĩ CKI Văn Đình Hải. Đây là lần thứ hai em đến gặp bác sĩ để được thăm khám, tư vấn tâm lý.

Bác sĩ CKI Văn Đình Hải tư vấn tâm lý cho nam sinh 16 tuổi.

Người mẹ trải lòng: "Gần đây, con trai có biểu hiện sa đà vào trò chơi điện tử, giao tiếp với nhiều bạn bè cùng sở thích cả ngoài đời và trên mạng xã hội, khiến việc học tập ít nhiều bị sao nhãng. Mặc dù bố mẹ đã nhắc nhở, khuyên bảo nhưng con chưa có nhiều chuyển biến, thậm chí có lúc phản ứng gay gắt với bố mẹ”.

Ngồi bên cạnh mẹ, nam sinh có lúc uể oải vươn mình, lúc lại gãi đầu, gãi tai rồi cười. Ban đầu, em không đồng tình với việc đến gặp bác sĩ tâm lý vì cho rằng bố mẹ đang quan trọng hóa vấn đề, trong khi bản thân vẫn giữ được chừng mực, giới hạn. Tuy nhiên, sau đó, em cũng nhận ra nếu không được can thiệp, hỗ trợ, mình có thể ngày càng bị “cuốn" đi xa hơn.

Nam sinh chia sẻ, xung quanh em có nhiều bạn thường chia sẻ về áp lực học tập, những buồn phiền trong chuyện gia đình, tình cảm hay lo lắng về tương lai... Tại trường, dù có các tiết học về kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần nhưng nội dung vẫn còn chung chung. “Ở trường cũng có phòng tư vấn tâm lý học đường nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình cần đến đó”, nam sinh cho biết.

Câu chuyện của hai mẹ con nam sinh đến từ xã Hậu Lộc không phải trường hợp cá biệt. Gần 20 năm làm nghề, trong đó có 10 năm mở phòng khám chuyên tư vấn tâm lý và điều trị các vấn đề về giấc ngủ, căng thẳng, lo âu, trầm cảm..., Bác sĩ CKI Văn Đình Hải đã tiếp nhận nhiều trường hợp học sinh gặp những vấn đề tương tự hoặc diễn biến phức tạp hơn.

Trước khi tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các trường hợp đến Phòng khám tâm lý của Bác sĩ CKI Văn Đình Hải sẽ điền thông tin vào Bảng đánh giá mức độ lo âu.

Bác sĩ CKI Văn Đình Hải chia sẻ: “Những bất ổn tâm lý ở học sinh thường không bộc lộ ngay bằng những biểu hiện rõ rệt mà có thể bắt đầu từ những thay đổi trong sinh hoạt, học tập và giao tiếp như: mất ngủ, dễ cáu gắt, thu mình, giảm hứng thú với các hoạt động thường ngày hoặc kết quả học tập sa sút. Điều quan trọng là cha mẹ, thầy cô cần quan sát những thay đổi này trong một khoảng thời gian, chủ động trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân thay vì vội quy kết đó là biểu hiện của sự lười biếng, chống đối hay thiếu ý thức”.

Theo Báo cáo kỹ thuật về Phát triển toàn diện trẻ em phục vụ Báo cáo Việt Nam 2045 của UNICEF, dữ liệu năm 2022 cho thấy 21,7% thanh thiếu niên (từ 10-17 tuổi) tại Việt Nam gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nữ giới có tỷ lệ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần cao hơn so với nam giới. Mặc dù tỷ lệ mắc cao nhưng chỉ có khoảng 6,5% thanh thiếu niên tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa khả năng tiếp cận điều trị.

Từ những con số nêu trên, Báo cáo kỹ thuật về Phát triển toàn diện trẻ em phục vụ Báo cáo Việt Nam 2045 của UNICEF nhận định: Sự chênh lệch này phản ánh nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ, bao gồm kỳ thị xã hội, thiếu nhận thức, hạn chế về dịch vụ sẵn có và khó khăn tài chính.

Thực tế đó cho thấy khoảng trống trong tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường không đơn thuần nằm ở việc thiếu phòng tư vấn hay nhân lực chuyên trách. Đó còn là khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tiếp cận; giữa sự hiện diện của dịch vụ và mức độ tin tưởng, sẵn sàng tìm đến dịch vụ của học sinh.

Xây dựng môi trường học đường tích cực là một trong những giải pháp quan trọng góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp học sinh tự tin chia sẻ, kết nối và phát triển toàn diện.

Gia đình cần dành thời gian lắng nghe, chia sẻ thay vì chỉ nhắc nhở, áp đặt. Nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn để học sinh có thể bộc lộ những khó khăn mà không sợ bị phán xét, đồng thời nâng cao năng lực nhận diện dấu hiệu bất ổn tâm lý cho giáo viên. Quan trọng hơn, cần có sự kết nối giữa giáo dục và y tế để bảo đảm học sinh được tư vấn, hỗ trợ đúng mức, đúng thời điểm.

Xã hội càng phát triển, những vấn đề về tâm lý học đường càng không thể được nhìn nhận bằng những cách tiếp cận đơn giản. Sự quan tâm không nên chỉ dừng ở việc nhận diện những trường hợp khủng hoảng mà phải bắt đầu từ khả năng lắng nghe những thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc, hành vi của các em. Và khi đã nhận diện được những thay đổi đó, gia đình - nhà trường - xã hội cần trở thành những “bệ đỡ” tâm hồn, tạo dựng một môi trường đủ an toàn, tin cậy để các em có thể chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp mà không e ngại hay mặc cảm.