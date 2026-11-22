Người tiêu dùng trong nước đang dành sự quan tâm lớn cho Avancier trong bối cảnh CR-V đã rất lâu luôn là "trần" trong danh mục sản phẩm Honda. Ảnh: HMC

Trong nhiều năm, các hãng xe tại Việt Nam thường tập trung vào những dòng sản phẩm chủ lực, có doanh số ổn định và phù hợp với số đông. Tuy nhiên, khi thu nhập, thị hiếu và nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng đa dạng, một danh mục sản phẩm thiếu những lựa chọn ở phân khúc cao hơn hoặc những kiểu xe đặc thù có thể khiến thương hiệu bỏ lỡ một bộ phận khách hàng đáng kể.

Thực trạng này gợi mở câu hỏi rộng hơn: Vì sao nhiều hãng xe lâu năm tại Việt Nam vẫn chưa lấp đầy những vị trí mà chính họ có lợi thế để cạnh tranh? Honda là trường hợp dễ nhận thấy nhất. Danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam có những mẫu xe được thị trường đón nhận như HR-V, CR-V.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa CR-V và những mẫu SUV cỡ lớn hơn vẫn chưa được lấp đầy. CR-V có cấu hình 5+2 chỗ, nhưng không gian hàng ghế thứ ba và khả năng phục vụ những gia đình đông thành viên vẫn có giới hạn nhất định.

Nội thất của mẫu Honda Avancier mới ra mắt tại một số thị trường quốc tế. Ảnh: HMC

Hệ quả là, nhiều người dùng trung thành với thành với thương hiệu nhưng cần mẫu xe cao cấp hoặc rộng rãi hơn CR-V đều phải ngậm ngùi tìm kiếm giải pháp từ các nhà sản xuất khác. Đây cũng là lý do Avancier - mẫu SUV 3 hàng ghế - nhận được sự quan tâm lớn khi trình làng ở một số thị trường gần gũi với Việt Nam - như Thái Lan, Nhật Bản và Trung Quốc - trong ngày 20-11 vừa qua. Honda hiện cũng "để trống" phân khúc bán tải tại Việt Nam - dù hãng có mẫu Ridgeline ở một số thị trường.

Nissan cũng là một ví dụ điển hình về thương hiệu có lịch sử lâu năm nhưng danh mục sản phẩm tại Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng. Hãng từng có những cái tên được người Việt biết đến như X-Trail, Terra hay Teana. Trong đó, X-Trail từng là đối thủ đáng chú ý của Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Nissan Terra cũng từng tham gia cuộc đua SUV khung gầm rời với Toyota Fortuner, Ford Everest và Mitsubishi Pajero Sport. Tuy nhiên, những sản phẩm này không còn hiện diện trong danh mục bán hàng hiện tại. Những cái tên còn lại trên thị trường Almera, Navara và Kicks e-POWER đều có định hướng khách hàng riêng, không tạo thành một dải sản phẩm rộng để Nissan cạnh tranh trên nhiều phân khúc.

Toyota RAV4 đã bán ra tại nhiều thị trường khu vực Đông Nam Á nhưng vắng bóng ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Với Mitsubishi, câu chuyện có phần khác biệt. Hãng xe Nhật Bản đã xây dựng được vị trí vững chắc nhờ Xpander, Xforce và Triton. Destinator cũng bổ sung một lựa chọn SUV gia đình giá thành hợp lý, rộng rãi, nằm giữa Xforce và Pajero Sport. Tuy nhiên, Mitsubishi vẫn thiếu một sản phẩm thực sự nổi bật ở nhóm SUV cao cấp như Pajero, hay MPV cao cấp như Delica - dù đây những phân khúc người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để có được không gian, tiện nghi và khả năng vận hành vượt trội.

Ngay cả "ông lớn" Toyota cũng có những khoảng trống đáng chú ý. Thương hiệu Nhật Bản chưa có một mẫu crossover cỡ trung nằm trên phân khúc Corolla Cross để cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V. Đây là lựa chọn cần thiết cho những khách hàng muốn một chiếc xe lớn hơn trong đô thị nhưng lại chưa cần sự cồng kềnh của Fortuner hay sự đắt đỏ của Land Cruiser.

Nếu được đưa về Việt Nam, MPV Mitsubishi Delica có thể là lựa chọn gây chú ý lớn. Ảnh: Hoàng Linh

RAV4 là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trường hợp này. Mẫu SUV này của Toyota sở hữu thiết kế SUV hiện đại, danh tiếng về độ bền, nhiều lựa chọn hệ truyền động hybrid và khả năng đáp ứng nhu cầu gia đình. Nếu được phân phối chính hãng, đây có thể là mảnh ghép quan trọng trong danh mục sản phẩm Toyota tại Việt Nam.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, không khó để nhận thấy những khoảng trống tương tự. cả KIA và Hyundai hiện nay hầu như bỏ ngỏ phân khúc bán tải. Việc KIA mới đây trưng bày chiếc Tasman trong một sự kiện tại Việt Nam dấy lên thông tin và những kỳ vọng về khả năng mở bán chính hãng, nhưng THACO Auto tới nay vẫn hoàn toàn im ắng. Về phần mình, Ford hầu như không tham gia các phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, mà trung thành với xe gầm cao, xe cỡ lớn như Ranger, Everest...

Các thương hiệu Hàn Quốc chưa có một mẫu bán tải xứng tầm dành cho người tiêu dùng Việt. Ảnh: Hoàng Linh

Dẫu vậy, lấp đầy khoảng trống sản phẩm không có nghĩa cứ đưa một mẫu xe đang bán tốt ở nước ngoài về Việt Nam là sẽ thành công. Nhà sản xuất luôn phải cân nhắc các yếu tố như giá bán, nguồn cung, chính sách thuế, chi phí bảo dưỡng và mạng lưới dịch vụ... RAV4 có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho Toyota, nhưng nếu giá bán quá cao so với CR-V hay CX-5, lợi thế thương hiệu chưa chắc đủ để tạo doanh số lớn.

Tương tự, một mẫu SUV cao cấp của Mitsubishi sẽ khó thành công nếu chỉ dựa vào danh tiếng Pajero trong quá khứ mà không có công nghệ và trang bị đủ sức cạnh tranh.

Thách thức lớn hơn nằm ở chiến lược sản phẩm. Trong khi các thương hiệu Trung Quốc liên tục mở rộng danh mục, đưa vào thị trường nhiều lựa chọn từ SUV cỡ nhỏ đến xe điện, hybrid và những mẫu xe cao cấp, các hãng Nhật Bản và Hàn Quốc không thể chỉ dựa vào những sản phẩm đã tạo dựng tên tuổi trong quá khứ.

VinFast đã nhanh chóng nhảy vào phân khúc bán tải điện hóa, trước khi Ford Maverick hay BYD Shark 6 kịp xuất hiện. Ảnh: Hoàng Linh

Đáng chú ý, những khoảng trống sản phẩm mà các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc chưa khai thác hiệu quả đang trở thành cơ hội cho các hãng xe Trung Quốc. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán thấp, các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng chủ động đưa vào Việt Nam những mẫu xe có kích thước lớn, thiết kế hiện đại, trang bị phong phú và hệ truyền động đa dạng.

Không chỉ các thương hiệu Trung Quốc, VinFast cũng đang cho thấy tham vọng khai thác những khoảng trống trong thị trường ô tô Việt Nam. Sau khi tập trung vào dải sản phẩm SUV điện từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn, hãng tiếp tục mở rộng lựa chọn bằng những dòng xe phục vụ các nhu cầu chuyên biệt hơn - mà VF Wild hay các sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng cao cấp như Lạc Hồng là ví dụ dễ nhận thấy.

Nhìn chung, sự quan tâm ngày càng lớn dành cho những mẫu xe mới ở thị trường nước ngoài như Avancier, RAV4 hay Pajero là tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy người tiêu dùng không chỉ chờ đợi những mẫu xe mới, mà còn mong muốn các thương hiệu quen thuộc mang về những mẫu xe đúng ý muốn, qua đó mở rộng lựa chọn ở những phân khúc còn bỏ ngỏ.