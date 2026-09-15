Những khoản tiền trường công ở TPHCM được phép thu trong năm học 2026-2027

UBND TPHCM vừa ban hành quy định về các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Quy định được áp dụng trong năm học 2026-2027.

Theo danh mục kèm theo quyết định, các khoản dịch vụ được quy định mức trần gồm nhiều hạng mục, như: ăn uống, bán trú, nội trú, đưa đón học sinh, công nghệ, học tập số; hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ, học bơi an toàn, phòng chống đuối nước và một số dịch vụ khác.

Mức trần các khoản thu cụ thể như sau:

Theo đó, với dịch vụ ăn uống, suất ăn sáng, TPHCM quy định mức trần 20.000 đồng/học sinh/ngày, suất ăn trưa, xế 40.000 đồng/học sinh/ngày và nước uống 20.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ phục vụ ăn sáng có mức từ 50.000-220.000 đồng/học sinh/tháng tùy cấp học và nhóm trường.

Khoản tổ chức, phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú có mức trần từ 230.000-550.000 đồng/học sinh/tháng. Chi phí thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú được quy định từ 200.000-450.000 đồng/học sinh/năm.

Đối với dịch vụ đưa đón, tuyến đường dưới 5 km có mức trần 10.000 đồng/học sinh/km, trong khi tuyến từ 5 km trở lên là 8.000 đồng/học sinh/km. Dịch vụ công nghệ, học tập số có mức trần 110.000 đồng/học sinh/tháng.

Các hoạt động ngoại khóa được quy định mức trần 200.000 đồng/học sinh/hoạt động. Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống có mức từ 80.000-120.000 đồng/học sinh/tháng. Học bơi an toàn, phòng chống đuối nước có mức trần 700.000 đồng/học sinh/khóa.

Với dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ, mức trần đối với thời gian trước và sau giờ học chính khóa là 11.000-12.000 đồng/học sinh/giờ. Dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, bao gồm nghỉ hè nhưng không gồm ngày lễ, Tết, có mức 120.000-128.000 đồng/học sinh/ngày. Các mức này không bao gồm tiền ăn.

Ngoài ra, trường có thể thu tiền sử dụng máy lạnh đối với lớp đã được trang bị hoặc lớp có nhu cầu nhưng chưa có máy lạnh. Mức trần lần lượt từ 35.000-50.000 đồng/học sinh/tháng và 90.000-110.000 đồng/học sinh/tháng, tùy trường hợp và nhóm áp dụng.

Tiền giữ xe học sinh, cha mẹ học sinh cũng được quy định mức trần. Xe đạp, xe đạp điện có mức 2.000 đồng/lượt hoặc 40.000 đồng/tháng; xe máy, xe máy điện là 4.000 đồng/lượt hoặc 80.000 đồng/tháng.

Các khoản thu không được vượt mức trần

Theo quy định, các khoản thu phải thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, người giám hộ hoặc người học, lấy thu bù chi và không vượt mức trần. Nhà trường phải lập dự toán chi tiết cho từng nội dung, bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của người học.

Trường hợp một dịch vụ đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải giảm trừ phần kinh phí đã được bố trí. Thời gian thu cũng không được vượt quá kế hoạch thời gian năm học do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (TPHCM) trong năm học mới

Việc sử dụng tiền thu phải đúng mục đích, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính. Nếu cuối năm học số tiền thu lớn hơn chi, phần chênh lệch phải hoàn trả cho người học. Ngược lại, nếu thu không đủ chi, nhà trường phải dùng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị để bù đắp, không được thu thêm từ người học và ngân sách nhà nước không cấp bù.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện các khoản thu, cơ sở giáo dục phải tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của cha mẹ học sinh. Nhà trường đồng thời có trách nhiệm giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động về nội dung dịch vụ, mức thu cũng như cơ chế quản lý, sử dụng các khoản tiền này.

Quy định chia các cơ sở giáo dục thành hai nhóm. Nhóm 1 áp dụng với trường trên địa bàn phường, nhóm 2 áp dụng với trường trên địa bàn xã, đặc khu. Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, mức thu tối đa bằng 2 lần mức thu của nhóm quy định tại phụ lục.