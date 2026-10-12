Khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, người nộp thuế được giảm trừ 4 nhóm khoản chính bao gồm: giảm trừ gia cảnh (cho bản thân và người phụ thuộc), các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN), các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, cùng các khoản chi thực tế cho y tế và giáo dục - đào tạo có hóa đơn hợp pháp.

Những khoản nào người lao động được giảm trừ khi tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công? Ảnh minh họa

Cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 hiện nay, thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đang giảm trừ với những khoản sau:

- Giảm trừ gia cảnh, gồm:

+ Bản thân người nộp thuế với mức giảm trừ 15,5 triệu đồng/tháng.

+ Mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng theo quy định với mức giảm trừ 6,2 triệu đồng/người/tháng.

- Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, bao gồm:

+ Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa;

+ Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học;

+ Khoản đóng góp vào các tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Giảm trừ đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc của người nộp thuế ở mức tối đa lên tới 47 triệu đồng/năm, với điều kiện phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 thu nhập từ tiền lương, tiền công để tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

- Tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức;

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác trừ các khoản:

+ Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh;

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

+ Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả;

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm;

+ Trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp, thu nhập khác không mang tính chất tiền lương, tiền công do Chính phủ quy định.