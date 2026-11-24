Tác giả: Sharon Moalem/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Nửa kia vượt trội

Với vốn kiến thức chuyên môn của mình, Tiến sĩ di truyền học Sharon Moalem sẽ giải thích những ưu thế về mặt di truyền và miễn dịch của phụ nữ so với nam giới. Nhiều độc giả sẽ thấy bất ngờ khi biết cơ thể của phụ nữ có nhiều điểm vượt trội hơn nửa kia, dù sức mạnh cơ bắp bị hạn chế.

Những khó khăn khi nghiên cứu về sự biệt hóa giới tính ở người

Nghiên cứu về gene, nhiễm sắc thể và sự biệt hóa giới tính ở người gặp rất nhiều khó khăn. Các nhà khoa học gặp phải nhiều rào cản liên quan đến các vấn đề đạo đức.

Vì những thách thức về mặt đạo đức, nên việc tác động lên phôi và nghiên cứu giới tính ở người gặp nhiều hạn chế. Ảnh minh họa: K.W.

Sau một thời gian dài chỉ biết đến cái nhìn hạn hẹp về nguồn gốc và sự khác biệt giữa nam và nữ, nhận thức của chúng ta về nền tảng của giới tính ở cấp độ nhiễm sắc thể cuối cùng cũng được hình thành vào đầu thế kỷ 20, đây là kết quả khám phá của các nữ khoa học gia tiên phong. Một trong số đó là Nettie Stevens.

Khi nghiên cứu về nhiễm sắc thể của sâu bột, Stevens đã khám phá ra điều mà người khác né tránh trong một thời gian dài. Những con sâu bột cho thấy, cả con đực và con cái của loài này đều có 20 nhiễm sắc thể (trái lại, bạn nên nhớ con người có tất cả 46 nhiễm sắc thể). Nhưng một trong 20 nhiễm sắc thể của con đực lại nhỏ hơn hẳn các nhiễm sắc thể khác. Thứ Stevens tìm ra chính là nhiễm sắc thể Y.

Trong một tài liệu có tính bước ngoặt của mình vào năm 1905, Stevens đã đề ra, và sau đó mô tả sự định hình giới tính. Công trình của bà đã lần đầu tiên nêu bật rằng nữ giới được trang bị nhiễm sắc thể giới tính XX, còn nam giới có nhiễm sắc thể XY. Bà khám phá ra rằng, chính sự khác biệt đó đã chia các giới tính thành những hướng phát triển riêng biệt.

Hồi còn học đại học, tôi chưa từng được học về Stevens. Tôi được dạy rằng chúng ta có được những hiểu biết về nhiễm sắc thể giới tính là nhờ người khác: Edmund Beecher Wilson, một nhân vật cùng thời với Stevens và là nhà di truyền học lớn tuổi hơn, được tung hô là người khởi xướng khái niệm hệ thống định hình nhiễm sắc thể giới tính.

Điều mà giáo trình của tôi không đề cập đến là Beecher đã xem các kết quả nghiên cứu của Stevens trước khi chúng được công bố. Thêm vào đó, nghiên cứu của ông ta (lúc này cho ra kết quả tương tự Stevens) đã được đem đi in gấp trên tạp chí Experimental Zoology số tháng tám năm 1945, và tình cờ thay, Beecher chính là thành viên của ban biên tập tạp chí này.

Một nữ khoa học gia nữa không được hưởng công xứng đáng là nhà di truyền học người Anh Mary F. Lyon. Nghiên cứu của bà cực kỳ quan trọng và đáng được chú ý trong sách nhập môn đại cương của chúng ta. Năm 1961, Lyon đã làm chao đảo cả giới di truyền học khi bà công bố nghiên cứu của mình trên tạp chí Nature.

Trong bài viết vỏn vẹn một trang giấy, bà đã vĩnh viễn thay đổi suy nghĩ và hiểu biết của chúng ta về di truyền, những gợi ý trong giả thuyết và khám phá của bà vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu và xem xét ngày nay. Thông qua nghiên cứu về lông chuột, Lyon đã cung cấp nền tảng cho hiểu biết của chúng ta về những khác biệt di truyền giữa đàn ông và phụ nữ.

Bà đã mô tả hiện tượng “bất hoạt nhiễm sắc thể X”, tức là hiện tượng một trong hai nhiễm sắc thể X của tế bào nữ giới “ngẫu nhiên” không hoạt động và nằm im trong giai đoạn phát triển sớm nhất, thậm chí trước khi người mẹ nhận ra mình có thai.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là bài viết đi trước thời đại của Lyon đã ra đời hơn năm mươi năm, vậy mà chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu được toàn bộ công đoạn có liên quan đến việc nhiễm sắc thể X bất hoạt, hay nằm im. Làm cách nào mà ở giai đoạn đầu đời, một tế bào lại có thể chọn lựa một trong hai nhiễm sắc thể? Liệu đó có phải một cuộc cạnh tranh? Sự bất hoạt X này được áp chế như thế nào ở nam giới XY về mặt di truyền?

Một trong những thách thức đặt ra là chúng ta không thể quan sát quá trình thần bí này. Chúng ta cho rằng việc này diễn ra tại thời điểm phát triển khi mới có 20 tế bào hình thành, sau khi trứng lần đầu sa vào tử cung. Một trong những cách giải mã bí ẩn này chính là nghiên cứu trên phôi thai người sống, nhưng việc này lại đi kèm những thách thức về mặt đạo đức.