Giải thưởng Gold Key lần thứ 46 về Thiết kế Khách sạn Xuất sắc vừa được công bố, với nhiều công trình khách sạn ấn tượng đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, La Réserve Firenze tại Florence (Italy) giành giải cao nhất ở hạng mục khách sạn hạng sang.

La Réserve Firenze gồm sáu căn hộ nằm trong một cung điện có từ thế kỷ 15 được cải tạo thành không gian lưu trú cao cấp.

Công trình gây ấn tượng với thiết kế nội thất của hãng Gilles&Boissier, kết hợp bảng màu vật liệu nhẹ nhàng, phong cách wabi-sabi tinh tế và bộ sưu tập nghệ thuật được tuyển chọn kỹ lưỡng.

La Réserve Firenze bao gồm sáu căn hộ nằm trong một cung điện được cải tạo từ thế kỷ 15. Ảnh: Maud Devaud/Michel Reybier Hospitality

Chia sẻ trên website của Gilles&Boissier về định hướng thiết kế, nhà thiết kế Patrick Gilles cho biết nhóm theo đuổi cách tiếp cận kiến trúc tiết chế, gần như tạo ra sự tĩnh lặng trong không gian.

Theo ông, công trình được thiết kế theo phong cách tối giản có chủ ý, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cho tòa nhà từng bị bỏ hoang trong thời gian dài trên đường Via Santo Spirito. Từ tầng cao nhất, du khách có thể ngắm nhìn sông Arno và toàn cảnh thành phố Florence.

Gold Key Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật trong thiết kế nội thất khách sạn, với nhiều hạng mục như sảnh, phòng nghỉ, khách sạn hạng sang và khu nghỉ dưỡng. Năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận hơn 425 dự án từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ở hạng mục khách sạn hạng sang, Six Senses London (Anh) và Shangri-La Kunming (Trung Quốc) cùng giành vị trí á quân. Cả hai công trình đều do hãng thiết kế AvroKO thực hiện, nhưng mang những ý tưởng kiến trúc và câu chuyện riêng biệt.

Khách sạn Six Senses London tọa lạc tại vị trí trước đây của cửa hàng bách hóa Whiteley's. Ảnh: Six Senses

Six Senses London tọa lạc trong khuôn viên Whiteleys, cửa hàng bách hóa từng nổi tiếng tại London. Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ niềm say mê của William Whiteley đối với Triển lãm Lớn năm 1851, sự kiện từng diễn ra tại London và giới thiệu nhiều thành tựu công nghiệp, nghệ thuật trên thế giới.

Trong khi đó, Shangri-La Kunming được thiết kế theo ý tưởng về một dinh thự riêng của thương gia trà, gợi nhắc đến vị trí của khách sạn tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) – vùng đất nổi tiếng với lịch sử và văn hóa trà lâu đời.

Shangri-La Kunming. Ảnh: Shangri-La

Ở hạng mục khu nghỉ dưỡng, giải thưởng cao nhất thuộc về Four Seasons Resort & Residences AMAALA tại Triple Bay, Ả Rập Xê Út. Công trình do hãng thiết kế Goddard Littlefair thực hiện, lấy cảm hứng từ cảnh quan tự nhiên của khu vực.

Khu nghỉ dưỡng Four Seasons tại Triple Bay ở Ả Rập Xê Út. Ảnh: Four Seasons.

Theo đơn vị thiết kế, dự án tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ của Triple Bay, từ địa chất giàu khoáng sản, ánh sáng sa mạc biến đổi theo thời gian đến đường chân trời rộng mở. Thiết kế hướng đến sự hài hòa giữa kiến trúc và môi trường tự nhiên xung quanh.

Trong khi đó, Rosewood Mandarina tại Riviera Nayarit (Mexico) giành vị trí á quân ở cùng hạng mục. Công trình do Bando x Seidel Meersseman thiết kế, lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống của hai cộng đồng bản địa Huichol và Cora.

Không gian nội thất sử dụng nhiều sản phẩm thủ công đặt riêng, trong đó có đồ gốm Barro Negro và các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bằng dây thừng, góp phần tạo nên dấu ấn văn hóa bản địa cho khu nghỉ dưỡng.

Một dự án đáng chú ý khác đến từ Trung Quốc là Zoland Resort trên núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Được thiết kế bởi Studio J. Bridgland, công trình hướng đến sự hòa quyện với khu rừng tự nhiên xung quanh, thông qua việc sử dụng các vật liệu địa phương như đá và gỗ.

Dù phần lớn khách sạn và khu nghỉ dưỡng đoạt giải hoặc giành vị trí á quân năm nay đến từ châu Mỹ và châu Á, châu Âu vẫn có đại diện nổi bật ở hạng mục khách sạn thân thiện với môi trường và có trách nhiệm xã hội, đó là 1 Hotel Copenhagen tại Đan Mạch.

Ảnh: Mikkel Vang/Starwood Hotels

Công trình được vinh danh ở vị trí á quân nhờ định hướng thiết kế sinh thái mang phong cách Bắc Âu. Không gian lưu trú kết hợp các sản phẩm thủ công của Đan Mạch với hệ thống cây xanh được bố trí xuyên suốt, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Thông qua những dự án được vinh danh, Gold Key Awards 2026 tiếp tục cho thấy xu hướng thiết kế khách sạn hiện đại không chỉ tập trung vào sự sang trọng mà còn đề cao bản sắc văn hóa, tính bền vững và khả năng kết nối với cảnh quan tự nhiên.