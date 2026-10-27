Những khách sạn băng, tuyết và lều tuyết độc đáo nhất châu Âu

Từ những công trình theo mùa tại Lapland của Thụy Điển và Phần Lan đến khách sạn băng mở cửa quanh năm ở Na Uy, các điểm đến này mang đến cơ hội tận hưởng khung cảnh mùa đông kỳ thú, chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc băng nghệ thuật và có thể ngắm cực quang.

Mùa đông này, một trong những trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ nhất có thể bắt đầu tại những nơi nhiệt độ chỉ quanh hoặc dưới 0°C. Trên khắp châu Âu, nhiều khách sạn băng, tuyết và lều tuyết thu hút du khách bằng không gian tựa như bước ra từ truyện cổ tích, giữa những vùng đất phủ tuyết trắng và bầu trời Bắc Cực huyền ảo.

Trải nghiệm tại những nơi này bắt đầu từ rất lâu trước khi du khách nhận phòng. Một số khách sạn sử dụng băng khai thác từ các dòng sông và hồ đóng băng gần đó, trong khi những nơi khác được xây dựng bằng tuyết mới mỗi mùa đông.

Mỗi công trình đều có thiết kế riêng, kết hợp nghệ thuật điêu khắc với những tiện nghi cần thiết để du khách tận hưởng kỳ nghỉ trong điều kiện giá lạnh.

Ảnh thiết kế

Dưới đây là một số địa điểm lưu trú độc đáo nhất châu Âu mà du khách có thể cân nhắc cho kỳ nghỉ mùa đông này và cả những thời điểm khác trong năm.

Khách sạn Snowhotel 365, Bjørnevatn, Na Uy

Tọa lạc tại khu nghỉ dưỡng tuyết Kirkenes ở phía bắc Na Uy, Snowhotel 365 mang đến cho du khách trải nghiệm lưu trú độc đáo. Mỗi phòng đều được các nghệ nhân điêu khắc băng quốc tế chế tác thủ công, vì vậy không có phòng nào hoàn toàn giống nhau.

Mặc dù nhiệt độ bên trong khách sạn duy trì ở mức khoảng -4°C, mỗi phòng đều được trang bị túi ngủ giữ nhiệt. Du khách cũng có thể sử dụng phòng khách có hệ thống sưởi, phòng xông hơi và phòng tắm của khu nghỉ dưỡng.

Với hình thức nghỉ dưỡng trọn gói giữa vùng Bắc Cực, mỗi kỳ lưu trú còn bao gồm bữa sáng và bữa tối ba món.

Tại đây, trải nghiệm mùa đông không nhất thiết phải kết thúc khi thời tiết ấm lên. Du khách có thể nhận phòng quanh năm, ngay cả giữa mùa hè.

Mỗi năm, khoảng 30 tấn băng và tuyết mới được sử dụng để bảo tồn và làm mới khu nghỉ dưỡng. Theo thời gian, quá trình đóng băng khiến các bức tường, trần nhà và tác phẩm điêu khắc trong khách sạn dần hình thành những kết cấu và hình dạng mới.

ICEHOTEL, Jukkasjarvi, Lapland, Thụy Điển

Mỗi mùa đông, khi sông Torne đóng băng, các nghệ sĩ và nhà điêu khắc từ khắp nơi trên thế giới lại tụ họp để tái tạo ICEHOTEL.

Ảnh: ICEHOTEL

Trong khoảng năm tháng, bắt đầu từ tháng 12, du khách có thể lưu trú tại những căn phòng băng theo mùa hoặc các phòng suite nghệ thuật được thiết kế độc đáo, trước khi công trình tan chảy và trở về với dòng sông.

Nhiệt độ trong các phòng băng duy trì ở mức khoảng -5°C. Tuy nhiên, mỗi phòng đều được trang bị chăn và túi ngủ giữ nhiệt, cùng lớp da tuần lộc giúp du khách giữ ấm. Trong khi đó, các phòng nghệ thuật mang thiết kế riêng biệt, thể hiện ý tưởng sáng tạo của những nghệ sĩ tham gia chế tác.

ICEHOTEL cũng mang đến nhiều lựa chọn ẩm thực, trong đó có thực đơn đặc biệt với các món ăn được phục vụ trên những chiếc đĩa làm từ băng khai thác ở sông Torne.

Khách sạn Arctic SnowHotel, Rovaniemi, Lapland, Phần Lan

Tại Rovaniemi, thủ phủ vùng Lapland của Phần Lan, mùa đông kéo dài từ ngày 15/12 đến cuối tháng 3, khi mặt đất phủ đầy tuyết và sông hồ đóng băng. Đây cũng là thời điểm khách sạn Arctic SnowHotel mở cửa đón du khách lưu trú qua đêm.

Kể từ năm 2008, mỗi năm, một công trình khách sạn mới bằng băng và tuyết lại được xây dựng tại điểm đến nổi tiếng này, với 20 phòng có sức chứa tối đa 70 khách.

Du khách có thể lựa chọn nhiều loại phòng, từ phòng đôi dành cho hai người đến phòng gia đình có sức chứa tối đa sáu người.

Ảnh: Arctic SnowHotel

Những trải nghiệm độc đáo còn tiếp tục tại Nhà hàng Băng, nơi các món ăn được phục vụ trên đĩa làm từ băng. Trong khi đó, Nhà nguyện Băng mang đến không gian đặc biệt và khó quên cho những du khách muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng, thanh bình.

Arctic SnowHotel còn có nhân viên chuyên theo dõi cực quang, thường xuyên quan sát bầu trời để kịp thời thông báo, giúp du khách không bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu này.

Khách sạn Sorrisniva Igloo, Alta, Na Uy

Thành phố Alta của Na Uy là nơi tọa lạc của Sorrisniva, một khách sạn lều tuyết được giới thiệu là nằm ở vị trí cực bắc thế giới. Sử dụng băng khai thác từ hồ Sierravannet trên núi, mỗi năm, khách sạn cần khoảng 250 tấn băng và 7.000 m³ tuyết để xây dựng lại toàn bộ công trình theo một chủ đề riêng.

Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng, khách sạn mở cửa đón khách từ ngày 20/12 đến hết tháng 3 năm sau, với nhiều lựa chọn phòng nghỉ và phòng suite khác nhau. Mỗi mùa đông, các nghệ nhân điêu khắc băng lại biến những căn phòng thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, từ đồ nội thất đến những bức tượng và chi tiết trang trí bằng băng.

Iglu-Dorf Zermatt, Thụy Sĩ

Nằm giữa dãy Alps của Thụy Sĩ, Iglu-Dorf Zermatt được xây dựng lại vào mỗi mùa đông ở độ cao 2.700 m, trên những sườn dốc trượt tuyết phía trên khu nghỉ dưỡng Zermatt, nơi không cho phép ô tô thông thường lưu thông.

Tại địa điểm hẻo lánh giữa núi non này, du khách có thể lưu trú trong những căn lều tuyết được chế tác thủ công, kết nối với nhau bằng các hành lang bằng tuyết. Khu nghỉ dưỡng đón khách từ ngày 19/12 đến ngày 4/4, với nhiệt độ bên trong các lều tuyết luôn duy trì gần mức đóng băng.

Ảnh: Iglu-Dorf GmbH

Ban ngày, sân hiên ngoài trời trở thành không gian ăn uống chung, nơi du khách có thể thưởng thức món lẩu phô mai truyền thống của Thụy Sĩ, cùng nhiều món ăn nhẹ và các loại đồ uống nóng, lạnh.

Ngoài Zermatt, du khách còn có thể trải nghiệm nghỉ qua đêm tại những ngôi làng lều tuyết khác ở Thụy Sĩ như Davos và Gstaad. Xa hơn, những điểm lưu trú tương tự cũng xuất hiện tại Iglu-Dorf trên đỉnh Zugspitze của Đức và Kühtai, gần thành phố Innsbruck của Áo.