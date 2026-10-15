Những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH

Khi tiếng còi vang lên, mọi riêng tư đều gác lại

Không giống như nhiều ngành nghề khác, người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH chẳng thể biết trước ngày làm việc của mình sẽ kết thúc lúc nào. Một bữa cơm vừa dọn, một giấc ngủ chưa tròn, một cuộc điện thoại với gia đình còn dang dở… tất cả đều có thể phải gác lại khi tiếng chuông báo động vang lên.

Giữa cái nắng như đổ lửa hay trong những đêm mưa tầm tã, họ vẫn lên đường. Phía trước có thể là một đám cháy dữ dội, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, một người mắc kẹt giữa dòng nước xiết hay một nạn nhân đang tuyệt vọng chờ được cứu sống.

Người ta thường nhìn thấy hình ảnh những chiến sĩ dũng cảm lao vào biển lửa, nhưng ít ai biết rằng, bên trong bộ quần áo chữa cháy nặng trĩu ấy là những cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi, những đôi chân rã rời vì kiệt sức, những hơi thở gấp gáp giữa khói độc và sức nóng khủng khiếp.

Có những cuộc chữa cháy kéo dài nhiều giờ, người chiến sĩ chỉ kịp uống vội ngụm nước rồi tiếp tục chiến đấu. Có những lần cứu nạn, đôi bàn tay trầy xước, cơ thể đau nhức nhưng họ vẫn cố gắng đến cùng, bởi phía trước còn có những sinh mạng đang chờ đợi.

Bữa cơm vội của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tại hiện trường vụ cháy Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, KCN Nhơn Trạch 6, ngày 10-5-2026.

Một chiến sĩ tranh thủ ăn vội bên ngoài hiện trường, phía sau là khói lửa từ vụ cháy Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, ngày 10-5-2026.

Bữa ăn vội của hai chiến sĩ giữa hiện trường còn mịt mù khói, bên cạnh là vòi chữa cháy. Ảnh: Tư liệu đơn vị.

Nỗi nhọc nhằn không chỉ đến từ khói lửa

Đằng sau mỗi cuộc chiến với “giặc lửa” còn là những áp lực vô hình mà không phải ai cũng thấu hiểu.

Đó là trách nhiệm phải hành động thật nhanh, thật chính xác, bởi chỉ một phút chậm trễ cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng con người. Đó là những khoảnh khắc phải chứng kiến sự mất mát, đau thương của người dân mà dù đã nỗ lực hết sức, người chiến sĩ vẫn không thể làm được điều kỳ diệu.

Có những hình ảnh đau lòng từ hiện trường tai nạn, cháy nổ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Có những cuộc cứu nạn thành công mang lại niềm vui khôn xiết, nhưng cũng có những lần trở về trong lặng lẽ, khi sự sống đã không thể níu giữ.

Và cũng có những nỗi buồn rất đời thường. Là những ngày lễ, Tết không được sum họp bên gia đình; là lời hứa đưa con đi chơi rồi lại thất hẹn; là người vợ lặng lẽ chờ cơm, cha mẹ già thấp thỏm mỗi khi nghe tin có vụ cháy lớn.

Họ cũng là những người chồng, người cha, người con bình dị. Họ cũng biết mệt mỏi, biết lo sợ, cũng có những áp lực và nỗi niềm riêng. Nhưng khi nhiệm vụ gọi tên, họ lại khoác lên mình bộ quân phục, tạm gác những tình cảm riêng tư để lên đường.

Những tấm pallet gỗ trở thành nơi ngả lưng nghỉ ngơi của các chiến sĩ sau những giờ làm nhiệm vụ. Ảnh: Tư liệu đơn vị.

Bởi phía sau họ là sự sống của Nhân dân

Nghề chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm mà còn cần bản lĩnh, ý chí, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao cả.

Không phải sự hy sinh nào cũng được ghi nhận bằng những tấm bằng khen. Không phải nỗi vất vả nào cũng được kể lại trên mặt báo. Và cũng chẳng phải cuộc chiến nào kết thúc cũng có những tràng pháo tay.

Đôi khi, phần thưởng lớn nhất của người chiến sĩ chỉ là nhìn thấy một nạn nhân được cứu sống, một gia đình được đoàn tụ, hay một ánh mắt biết ơn giữa hiện trường còn ngổn ngang đổ nát.

Người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH không phải những con người không biết sợ. Họ cũng có gia đình để yêu thương, có những người thân đang chờ đợi và có cả những ước mơ rất đỗi bình thường. Nhưng vượt lên trên tất cả là trách nhiệm, là danh dự và lời thề thiêng liêng của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Giữa cuộc sống bình yên hôm nay, có những hy sinh vẫn đang diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ. Và phía sau mỗi tiếng còi xe chữa cháy vang lên trên phố là những con người đang mang theo trách nhiệm, lòng quả cảm và cả sự an nguy của chính mình để bảo vệ sự sống cho Nhân dân.

Bởi với người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, điều hạnh phúc nhất sau mỗi lần xuất quân không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là được bình an trở về, để ngày mai lại tiếp tục lên đường khi Nhân dân cần đến.