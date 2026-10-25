Những hộp xôi nghĩa tình ở vùng xa Mađaguôi

Chẳng có băng rôn, khẩu hiệu hay nghi thức cầu kỳ, chỉ có những hộp xôi bình dị và những tấm lòng lặng lẽ tìm đến nhau.

Với chị Trần Thị Thu Thủy, ngụ thôn 2, xã Đạ Huoai, niềm vui ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống suốt hơn 2 năm qua. Từ những lần chung tay góp sức, Nhóm thiện nguyện 0 đồng Mađaguôi dần duy trì được hoạt động phát xôi miễn phí đều đặn 2 lần mỗi tháng, vào ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch.

Nhóm thiện nguyện 0 đồng Mađaguôi phát xôi cho người dân.

Mỗi người một việc, người góp tiền, người góp công, người lo chọn nguyên liệu, chuẩn bị, nấu nướng, đóng hộp. Để có những phần xôi thơm ngon trao đến bà con, các thành viên phải cùng nhau thu xếp công việc riêng, chắt chiu từng khoản chi phí, dành thời gian chăm chút cho từng phần quà.

Mỗi đợt, nhóm chuẩn bị khoảng 50-70kg gạo nếp, làm được từ 250-300 hộp xôi. Hôm là xôi cốt dừa, hôm xôi lá dứa, khi lại xôi đậu xanh. Mỗi hộp có giá trị ước tính khoảng 15.000-20.000 đồng, không lớn về vật chất nhưng đong đầy sự quan tâm

Nhóm hiện có 6 thành viên, gồm bà Đỗ Thị Ngọc Kim, Đinh Thị Trang, Nguyễn Thị Hài, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thân và Huỳnh Như. Hơn 2 năm, những con người ấy vẫn sát cánh bên nhau, giữ nhịp sẻ chia bằng chính sức mình. Không đặt nặng giá trị món quà, cũng chẳng mong nhận lại điều gì, các thành viên chỉ mong những hộp xôi đến đúng người cần, để ai đó có thêm một bữa ăn ấm lòng.

Ở ngã ba Mađaguôi, xã Đạ Huoai, ông Nguyễn Viết Thịnh (SN 1948), người đã nhiều năm mưu sinh bằng nghề bán vé số, là một trong những người thường xuyên nhận xôi từ nhóm. Bàn tay đã in dấu thời gian nâng niu hộp xôi còn ấm, ông kể bằng giọng chân tình: “Xôi ngon, các chị làm có tâm, lại được trao phát miễn phí. Cứ mỗi khi các chị phát xôi, tôi lại ngóng đợi đón nhận!...”.

Ông Trần Văn Khánh, người khuyết tật ở chân, đã có hơn 26 năm gắn bó với nghề bán vé số. Vợ ông cũng là người khuyết tật.Những hộp xôi được trao đều đặn mỗi tháng không chỉ giúp gia đình có thêm bữa ăn mà còn là sự sẻ chia thiết thực giữa lúc cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Theo ông Đoàn Thế Cựu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 4, xã Đạ Huoai, việc làm của Nhóm từ thiện 0 đồng Mađaguôi rất thiết thực, xuất phát từ tinh thần tự nguyện, góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.