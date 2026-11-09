Những hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị lần thứ I

Du khách đến với Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ có thêm trải nghiệm độc đáo khi được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của vùng di sản từ góc nhìn trên không bằng dù lượn. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 24-30/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa.”

Sự kiện quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch đa dạng, tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương trong những tháng cuối năm, hướng tới Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, các hoạt động trong tuần lễ được tổ chức tại nhiều địa phương, kết hợp giới thiệu giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên với những sản phẩm và trải nghiệm mới.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra tối 24/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới. Chương trình được dàn dựng với các tiết mục nghệ thuật giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa và con người Quảng Trị.

Cùng thời điểm, các hoạt động biểu diễn lân sư rồng, lễ hội đường phố được tổ chức tại khu vực Đông Hà và Nam Đông Hà. Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa tầm cao dự kiến diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh (cơ sở 2), phường Nam Đông Hà.

Trong những ngày tiếp theo, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động giải trí, trải nghiệm mới như chương trình biểu diễn của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave vào tối 25/11; biểu diễn môtô nước Jetski trên sông Nhật Lệ ngày 26/11; chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch.

Đáng chú ý, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” sẽ diễn ra từ ngày 27-29/11 tại Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Gắn với chủ đề “Linh thiêng vùng đất lửa,” tuần lễ còn có nhiều hoạt động tôn vinh giá trị lịch sử và truyền thống tri ân. Tối 27/11, Lễ hội hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sỹ được tổ chức trên sông Thạch Hãn, tại Bến hoa đăng Thạch Hãn, phường Quảng Trị.

Ngày 29/11, hoạt động thả khoảng 540 chim bồ câu hòa bình tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải sẽ truyền tải thông điệp về hòa bình, đoàn kết và khát vọng phát triển.

Ngoài ra, các chương trình biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân, với sự tham gia của khối kỵ binh và khối nhạc kèn, dự kiến diễn ra trong các ngày 28-29/11 tại khu vực Đông Hà, Nam Đông Hà và phường Đồng Hới.

Một điểm nhấn khác là các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên và trải nghiệm mạo hiểm. Trong đó, hoạt động săn mây tại khu vực điện gió Amacao, xã Tân Lập và đồi Cu Vơ, xã Hướng Phùng; hành trình khám phá cung đường Phong Nha-Khe Sanh bằng môtô, đi qua các địa danh U Bò, Trường Sơn, Sa Mù và Hướng Phùng, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới cho du khách.

Không gian ẩm thực “Thiên nhiên Quảng Trị - Hương vị Tràng An” giới thiệu các món ăn đặc trưng của Quảng Trị, Hà Nội cùng sản phẩm càphê Khe Sanh.

Lễ hội bia Camel diễn ra xuyên suốt từ ngày 24-30/11 tại Đồng Hới và Nam Đông Hà. Trong khi đó, Lễ hội Yoga biển dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia vào sáng 29/11 tại phường Đồng Hới.

Với sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, Tuần Văn hóa-Du lịch lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến Quảng Trị, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây cũng là hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027./.