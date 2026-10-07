Những hỗ trợ thiết thực cho hành trình đến trường của trẻ em vùng cao

Với trẻ em ở những khu vực vùng sâu, vùng cao, cơ hội học tập đôi khi bắt đầu từ những điều rất căn bản - một lớp học đủ kiên cố để yên tâm đến trường, điều kiện sinh hoạt phù hợp khi ở bán trú sạch sẽ, an toàn hay một môi trường giúp các em được tiếp tục học tập và làm chủ tương lai.

Điểm trường Thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh kiên cố do UNIQLO và Quỹ Hy vọng đồng hành xây dựng

Những năm qua, UNIQLO Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới giáo dục và trẻ em, trong đó nổi bật là chương trình xây dựng trường học đồng hành cùng Quỹ Hy vọng và dự án PEACE FOR ALL phối hợp với Plan International Việt Nam. Hai chương trình có cách triển khai khác nhau, nhưng đều nỗ lực tạo thêm những điều kiện thiết thực để trẻ em tại các địa phương còn nhiều khó khăn có thể tiếp tục học tập và phát triển.

Thông qua hợp tác với Quỹ Hy vọng, UNIQLO sử dụng nguồn đóng góp từ các bộ sưu tập UT để hỗ trợ xây mới các lớp học, phòng chức năng và công trình phụ trợ tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, các khu vực biên giới.

Riêng trong năm tài chính 2025, chương trình đã hoàn thiện các công trình tại các điểm trường ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Lào Cai và Cao Bằng. Từ 2024 đến tháng 5/2026, tổng cộng 7 điểm trường và 1 khu nhà tắm đã được bàn giao tại 5 tỉnh thành.

Niềm vui của các em học sinh tại điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo, tỉnh Lào Cai trong ngày khánh thành

Theo UNIQLO, dự kiến tháng 12/2026, có thêm 2 điểm trường và 1 khu nhà tắm sẽ được khánh thành tại xã Trà Vân, Tp. Đà Nẵng. Hai điểm trường dự kiến được hỗ trợ gồm Trường Mầm non Vành Khuyên và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân.

Bên cạnh đó, PEACE FOR ALL là sáng kiến toàn cầu lan tỏa thông điệp hòa bình qua những thiết kế áo thun, với toàn bộ lợi nhuận được đóng góp cho các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ những cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi bạo lực, xung đột và thiên tai. Tại Việt Nam, thông qua hợp tác với Plan International, dự án tập trung bảo vệ trẻ vị thành niên và thanh niên từ 11-24 tuổi tại Tuyên Quang, hướng tới giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các trường bán trú.

Những chiếc áo PEACE FOR ALL có sức mạnh lan tỏa thông điệp về hòa bình

Dự án PEACE FOR ALL đã xây mới 04 công trình nhà vệ sinh và phòng tắm tại các trường Tả Nhìu, Pố Lồ, Tân Tiến và Tụ Nhân; cải tạo 03 khu nhà ở bán trú tại các trường Chiến Phố, Bản Luốc và Tân Tiến; xây mới 02 khu nhà ở bán trú tại các trường Nàn Ma và Tả Nhìu, và gần đây, 03 phòng học tại trường Bản Luốc đã được hoàn thành vào tháng 6/2026, kịp thời đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027. Công trình mang đến môi trường học tập an toàn, khang trang cho hơn 135 học sinh, giúp các em được học tập trong môi trường an toàn khi mưa gió rét hay thời tiết nắng nóng.

Khu bán trú sạch sẽ, an toàn tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Tả Nhìu (xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang) góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh.

Tính đến tháng 8/2026, dự án đã hỗ trợ 4.075 học sinh qua các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức.

Theo bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam: “Hành trình của PEACE FOR ALL sẽ không thể phát triển đến ngày hôm nay nếu thiếu sự đồng hành của mọi người.Tôi nghĩ sáng kiến này rất hay khi chỉ từ một thói quen tiêu dùng như lựa chọn chiếc áo trong chương trình PEACE FOR ALL, mỗi cá nhân đều có thể góp phần tạo nên nguồn lực và lan tỏa thông điệp về hòa bình.”

“Thay mặt tổ chức Plan International, chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả những ai đã và đang đồng hành, cùng chung sức cho sự phát triển của trẻ em Việt Nam và cho một thế giới hòa bình - nơi có nụ cười của tất cả các em và tất cả chúng ta”, bà Lan chia sẻ thêm.

Đại diện UNIQLO Việt Nam và Plan International Việt Nam chia sẻ về dự án PEACE FOR ALL.