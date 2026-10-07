Những hộ dân Tương Mai đầu tiên nhận tiền bồi thường Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Trong đợt này, UBND phường Tương Mai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng đối với 12 hộ gia đình, cá nhân. Việc chi trả đợt 1 được thực hiện trong ngày 7-10, trên cơ sở các phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ đã được UBND phường phê duyệt.

Tại buổi làm việc, các bộ phận chuyên môn của phường hướng dẫn từng hộ kiểm tra hồ sơ, thực hiện thủ tục nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ thực hiện bàn giao mặt bằng, đồng thời bàn giao giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

Các hộ dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: Thanh Hòa

Là hộ gia đình đầu tiên hoàn thành thủ tục và nhận tiền chi trả, vợ chồng ông Phạm Văn Cương (phường Tương Mai) chia sẻ niềm vui khi các thủ tục được thực hiện thuận lợi, công khai.

“Chúng tôi rất vui vì vừa được nhận tiền chi trả nhanh, đúng, đủ, vừa hoàn thành trách nhiệm với nhà nước. Gia đình xác định đây là dự án quan trọng nên khi chính quyền tuyên truyền, giải thích rõ chính sách, chúng tôi đồng thuận thực hiện”, ông Cương chia sẻ.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và gương mẫu của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tại buổi chi trả, UBND phường Tương Mai đã khen thưởng đột xuất 12 hộ dân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những hộ đã tích cực phối hợp với chính quyền, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết, quan điểm của phường là quá trình bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

“Việc chi trả phải đúng, đủ, nhanh chóng, nhưng cùng với đó phải đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người dân. Mỗi trường hợp đều cần được hướng dẫn, giải thích rõ ràng để người dân hiểu, đồng thuận và cùng chính quyền bảo đảm tiến độ dự án”, bà Đào Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Công trình tại 415 và 417 Giải Phóng được tháo dỡ ngay trong sáng 7-10. Ảnh: Thanh Hòa

Cùng ngày, UBND phường đã tổ chức tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng tại địa chỉ 415 và 417 Giải Phóng.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Việc những hộ dân đầu tiên tại Tương Mai đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng, là bước khởi đầu quan trọng để công tác giải phóng mặt bằng của dự án tiếp tục được triển khai.