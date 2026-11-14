Những hình thái cần chú ý về thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết từ đêm 13/11/2026, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ảnh minh họa: PV

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/11

Theo Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/11 đến ngày 15/11 như sau:

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 14/11 đêm và sáng trời lạnh.

- Khu vực Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi thời tiết trên cả 3 khu vực trong những ngày tới có sự phân hóa rõ rệt.

Bắc Bộ chuyển dần từ trạng thái rét về đêm và sáng sớm sang trời lạnh từ ngày 14/11, trong khi Trung Bộ ít mưa, thời tiết tương đối ổn định.

Nam Bộ vẫn duy trì hình thái mưa rào và dông vào chiều tối, đặc trưng của thời kỳ chuyển mùa.

Dù mưa không xuất hiện trên diện rộng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra, người dân không nên chủ quan.

Nhận định thời tiết từ đêm 15/11 đến 23/11

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Khoảng đêm 17- ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa vài nơi, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19-20/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, Trung tâm Khí tượng & Thủy văn quốc gia đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.