Những hình ảnh xúc động trong đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an tại TPHCM

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Bình Lợi, TPHCM).

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chư tôn đức giáo phẩm cùng tăng ni, phật tử tham dự Lễ hội hoa đăng trong không khí trang nghiêm

Hoạt động hướng đến cầu nguyện hòa bình, đất nước thái bình, nhân dân an lạc

Hoa đăng thắp sáng cho nghi thức cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an. Ánh sáng hoa đăng mang ý nghĩa gửi gắm ước nguyện về cuộc sống an lành, hạnh phúc

Người dân, Phật tử TPHCM cùng tham gia Lễ cầu nguyện

Những hình ảnh xúc động, ấm áp tại đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an tại TPHCM

Toàn cảnh đêm hoa đăng cầu quốc thái dân an tại TPHCM